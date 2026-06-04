Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μία πιο ευχάριστη πλευρά του εαυτού του μας έδειξε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που πρωταγωνίστησε διαφήμιση της εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Kalshi, στην οποία έχει επενδύσει και ο ίδιος.

Ο Γιάννης και τα αδέρφια του σε ρόλους που δεν έχετε ξαναδεί

Στη διαφήμιση των 60 δευτερολέπτων που έκανε πρεμιέρα κατά τη διάρκεια του πρώτου αγώνα των τελικών του NBA, ο Έλληνας σούπερ σταρ εμφανίζεται ως άλλος Τζον Τραβόλτα από την διάσημη ταινία Grease.

Advertisement

Advertisement

Μαζί του είναι και τα αδέρφια του, Θανάσης, Κώστας και Άλεξ, τα οποία κάνουν ένα πέρασμα από τη διαφήμιση, στην οποία ο Γιάννης χορεύει, μοιράζει φιλιά και καρφώνει.

«Η προσέγγισή μας στο μάρκετινγκ είναι να κάνουμε πράγματα που οι άνθρωποι πραγματικά απολαμβάνουν. Μόλις καταλήξαμε στην ιδέα, ήταν σαν να σπριντ για να την υλοποιήσουμε σε λιγότερο από ένα μήνα. Η συνεργασία του Γιάννη, των αδελφών του και του Grease μας έδωσε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε κάτι που μόνο ο Γιάννης και ο Kalshi θα μπορούσαν να είχαν δημιουργήσει» δήλωσε ο Κίτον Ίνγκλις, επικεφαλής μάρκετινγκ της Kalshi.