Πολύ κοντά στην πραγματικότητα βρίσκεται πλέον το σενάριο σχετικά με την επιστροφή του λαμπερού show του Νίκου Κοκλώνη από τη συχνότητα του Open, που κάνει πλέον ξεκάθαρη στροφή (και) στην ψυχαγωγία. Οι τελευταίες πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι στην κριτική επιτροπή θα βρεθεί ξανά η Μαρία Μπακοδήμου, η οποία είχε αποχωρήσει από το J2US για να πάρει τη δική της εκπομπή στον ΣΚΑΪ, (άλλη) μία συνεργασία που δεν είχε αίσια κατάληξη στο συγκεκριμένο κανάλι.

Μάλιστα όταν ο Νίκος Κοκλώνης είχε πρωτοσυστήσει τη δική του εκδοχή του J2US στο ελληνικό κοινό, η Μαρία Μπακοδήμου ανήκε ήδη στο δυναμικό του Open και στη συνέχεια μετακινήθηκε μαζί του στον Alpha, κάνοντας συμβόλαιο αποκλειστικό συμβόλαιο με την εταιρεία παραγωγής του.

Ο Νίκος Κοκλώνης, η Δέσποινα Βανδή, η Βίκυ Σταυροπούλου, ο Σταμάτης Φασουλής και η Δέσποινα Βανδή τον Μάρτιο του 2020, λίγες μέρες πριν από το lockdown που άλλαξε τη ζωή όλων.

Και στον «Αδύναμο κρίκο» η Μαρία Μπακοδήμου;

Πληροφορίες της HuffPost αναφέρουν πως η Μαρία Μπακοδήμου βρίσκεται εδώ και λίγο καιρό σε επαφές με την Barking Well Media που θα έχει την εκτέλεση παραγωγής του J2US και, όπως είχε ήδη ακουστεί, έχει δεχτεί πρόταση να παρουσιάσει και το τηλεπαιχνίδι «Ο πιο αδύναμος κρίκος» καθώς το Open είχε διεκδικήσει τα δικαιώματα του πετυχημένου βρετανικού φορμάτ.

Μέχρι στιγμής, εκτός από τη Μαρία Μπακοδήμου, προσέγγιση με θετική απάντηση- για το J2US έχει δεχτεί τόσο η τηλεοπτική «σύζυγος» του Νίκου Κοκλώνη, Βίκυ Σταυροπούλου, ο Σταμάτης Φασουλής αλλά και η Καίτη Γαρμπή. Οι δύο πρώτοι μάλιστα θα χρειαστεί να «προσαρμόσουν» τις θεατρικές τους υποχρεώσεις αφού το show θα μεταδίδεται ζωντανά τα βράδια του Σαββάτου.

Δεν αποκλείται μάλιστα το ανανεωμένο J2US να έχει «ημί-all star» χαρακτήρα αφού είναι πολύ πιθανό να επιστρέψουν ζευγάρια που είχαν αφήσει έντονο αποτύπωμα στο τηλεοπτικό κοινό.