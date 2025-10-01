Μπορεί το όνομα του Νίκου Κοκλώνη να συζητιέται πολύ τις τελευταίες ώρες, εκείνος όμως, χωρίς να έχει κρυφτεί από κανέναν, ξεκαθάρισε τη θέση του δημόσια και όλη του η προσοχή είναι αυτή τη στιγμή στραμμένη στις νέες παραγωγές που ετοιμάζει η Barking Well σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Open.

Σε επικοινωνία που είχε η HuffPost με υψηλόβαθμο στέλεχος του σταθμού, η αντίδραση ήταν άκρως καθησυχαστική ενώ όλες οι εκπομπές με την υπογραφή του Νίκου Κοκλώνη προχωράνε όχι απλά κανονικά αλλά με εντατικούς ρυθμούς ώστε οι δύο πρώτες τουλάχιστον να βγουν μέσα στον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα του ρεπορτάζ, πρώτοι θα βγουν στον αέρα ο Γρηγόρης Γκουντάρας με τη Νάταλι Κάκκαβα που θα κρατούν χαλαρή συντροφιά στους τηλεθεατές τα μεσημέρια του Σαββατοκύριακου απέναντι στη Ναταλία Γερμανού και το δίδυμο Πανόπουλου- Λαζάρου.

Ο Νίκος Κοκλώνης με τον Γρηγόρη Γκουντάρα.

«Μετά το επαγγελματικό τους διαζύγιο από τον Alpha και την Κατερίνα Καινούργιου, ο 42χρονος παραγωγός είχε υποσχεθεί στον Γρηγόρη ότι, όχι μόνο θα τον κρατήσει στο δυναμικό της εταρείας του αλλά θα του αναθέσει την παρουσίαση εκπομπής» αναφέρει πηγή κοντά στον παρουσιαστή. «Παρά τις αντιρρήσεις κάποιων, εκείνος ήταν αποφασισμένος να τηρήσει τη δέσμευσή του, όπως αντίστοιχα έκανε η διοίκηση του Open με τον Θανάση Πάτρα με τη σύμφωνη γνώμη του Νίκου Κοκλώνη».

Ολική επαναφορά του Νίκου Κοκλώνη στο κανάλι της Παιανίας

Η δεύτερη εκπομπή που θα βγει σχεδόν ταυτόχρονα είναι το καθημερινό βραδινό talk show στα πρότυπα του αμερικανικού The View με την Έλενα Χριστοπούλου, την Ελίνα Παπίλα, τη Σοφία Μουτίδου και τη Δάφνη Καραβοκύρη. Η πρώτη μάλιστα θα έχει και επιτελικό ρόλο αφού αναλαμβάνει τη διεύθυνση επικοινωνίας της Barking Well του Νίκου Κοκλώνη, θέση που στο παρελθόν είχε η καλή της φίλη Κατερίνα Γκαγκάκη, η οποία αυτή τη στιγμή έχει την ίδια θέση στο Open- οι δύο γυναίκες είχαν συνεργαστεί το 2024 στο TV Queen.

Εκτός από τα δύο παραπάνω project, η εταιρεία του Νίκου Κοκλώνη έχει αναλάβει άλλες τρεις παραγωγές- στη μία θα είναι, εκτός απροόπτου, παρουσιαστής ο ίδιος, στην άλλη έχει προτεραιότητα η Μαρία Μπακοδήμου και στην τρίτη, η Δανάη Μπάρκα. Αυτές τις μέρες, τα στελέχη της BW βρίσκονται σε επαφές με εταρείες του εξωτερικού που έχουν τα δικαιώματα των επιτυχημένων formats που θέλει να φέρει στην Ελλάδα ο γνωστός παραγωγός που αποδεικνύεται πολύ σκληρός για να… αναπαυτεί τηλεοπτικά.