Με μια γραπτή του δήλωση ο τηλεοπτικός παραγωγός Νίκος Κοκλώνης διαψεύδει κατηγορηματικά την εμπλοκή του στην υπόθεση του κυκλώματος που εξαπατούσε το Ελληνικό Δημόσιο μέσω επιστροφών ΦΠΑ από εικονικές εμπορικές συναλλαγές και παρακράτηση φόρου εισοδήματος που εξάρθρωσε το ελληνικό FBI.

Ο Νίκος Κοκλώνης αναφέρει μεταξύ άλλων για την φερόμενη εμπλοκή του στο κύκλωμα: «Δηλώνω κατηγορηματικά ότι ουδέποτε υπήρξα ο ίδιος ή εταιρεία συμφερόντων μου, αποδέκτης εικονικών τιμολογίων, ούτε έχω κληθεί να δώσω εξηγήσεις για αυτό το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές».

Μάλιστα σημειώνει ότι «Αυτονόητο, βεβαίως, ότι κάθε επιπλέον έλεγχος είναι καλοδεχούμενος».

Πώς βρέθηκε το όνομά του στην υπόθεση

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την άρση τραπεζικού απορρήτου της «MEGA SPECIAL CONSTRUCTIONS Μονοπρόσωπη ΙΚΕ» που ανήκει στον φερόμενο ως εγκέφαλο του κυκλώματος εντοπίστηκαν πέντε τιμολόγια πώλησης, ύψους 1.533.534,80 ευρώ, εκδοθέντα τον Απρίλιο 2025 προς την «BARKINGWELL MEDIA AE» του τηλεοπτικού παραγωγού, Νίκου Κοκλώνη, με τον οποίο ο Ηλιάδης συνομιλούσε τακτικά για τις επιστροφές Φ.Π.Α. που ανέμενε στις «εικονικές» εταιρείες που διαχειριζόταν.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας της Αττικής που εμφανίζεται ως εγκέφαλος, φέρεται να πλήρωσε μεγάλο χρηματικό ποσό στον κ. Κοκλώνη, προκειμένου αυτός να συνομιλεί με γνωστούς του υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. και να κανονίζει ώστε να πιστώνονται οι επιστροφές χρημάτων προς τις «εικονικές» εταιρείες που διαχειρίζεται ο Ηλιάδης, πλην όμως τα προαναφερόμενα δεν επιβεβαιώθηκαν.

Όλη η δήλωση του Νίκου Κοκλώνη

«Το τελευταίο 24ωρο κυκλοφορούν στα μέσα ενημέρωσης αναφορές περί δήθεν εμπλοκής μου σε κύκλωμα που εξαπατούσε το Ελληνικό Δημόσιο μέσω επιστροφών ΦΠΑ από εικονικές εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου εισοδήματος.

Διαψεύδω κατηγορηματικά τέτοιες αναφορές, οι οποίες μόνο στόχο έχουν να θίξουν την προσωπικότητά μου, την ηθική και επαγγελματική μου πορεία και να πλήξουν τη φήμη εταιρειών στις οποίες συμμετέχω ή τις οποίες διευθύνω.

Δηλώνω κατηγορηματικά ότι ουδέποτε υπήρξα ο ίδιος ή εταιρεία συμφερόντων μου, αποδέκτης εικονικών τιμολογίων, ούτε έχω κληθεί να δώσω εξηγήσεις για αυτό το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Κάθε συναλλαγή εταιρείας συμφερόντων μου για την οποία έχει εκδοθεί φορολογικό παραστατικό είναι πραγματική, έχει δε ελεγχθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά εταιρικά όργανα.

Εξάλλου, είναι γνωστό ότι συναλλαγές εταιρειών συμφερόντων μου έχουν ελεγχθεί επανειλημμένα και εξονυχιστικά και από τις αρμόδιες αρχές, χωρίς να προκύψει μέχρι σήμερα οτιδήποτε μεμπτό. Αυτονόητο, βεβαίως, ότι κάθε επιπλέον έλεγχος είναι καλοδεχούμενος.

Εφεξής, η αναπαραγωγή τέτοιων ψευδών και ανακριβειών για εμένα προσωπικά ή εταιρείες συμφερόντων μου, μόνο σε δόλο μπορεί να αποδοθεί, θα απαντηθεί δε με κάθε νόμιμο μέσο προκειμένου να προστατεύσω την φήμη και την αξιοπιστία μου. Νίκος Κοκλώνης».

