Κατάφεραν να κερδίσουν το κοινό ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Ιωάννα Μαλέσκου;

Κάπως χλιαρά κινήθηκαν την Κυριακή τόσο η Ελένη Τσολάκη όσο και η Σίσσυ Χρηστίδου που σημείωσαν τα ίδια ακριβώς ποσοστά στους πρωινούς πίνακες τηλεθέασης (9,4%) με το δίδυμο Κωνσταντάρα-Μαλέσκου να ακολουθεί με 6%. Η Ελένη Τσολάκη που ξεκινάει 45 λεπτά νωρίτερα από τη Σίσσυ Χρηστίδου, πήρε lead in μόλις 3,9% από την επανάληψη του «Ταμάμ» ενώ το «Χαμογέλα και πάλι» πήρε 7,3% από το «Mega Σαββατοκύριακο».

Η εκπομπή της Ελένης Τσολάκη άγγιξε σε τέταρτο το 12,2% ενώ της Σίσσυς Χρηστίδου έφτασε μέχρι 11,7%. Πρώτος με άνεση, τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο σύνολο, ήταν ο Νίκος Μάνεσης με 11,5% και 15,2% αντίστοιχα, ενώ οι «Δεκατιανοί» του ΣΚΑΪ σημείωσαν 7,5% στο κοινό 18-54 και 11% στο σύνολο, με τη Σίσσυ Χρηστίδου να ακολουθεί με 10,4%, την Ελένη Τσολάκη να πέφτει στο 7,4% και πολύ κοντά το Open με 6,6%.

Η «κρίσιμη» κατηγορία των γυναικών 25-44 έδωσε για άλλη μια φορά προβάδισμα στη Σίσσυ Χρηστίδου με 14,7%.

Ποιες εκπομπές προτίμησε το κοινό το μεσημέρι και το βράδυ;

Στη μεσημεριανή ζώνη το δίδυμο Πανόπουλου-Λαζάρου έφερε στον ΣΚΑΪ- ένα μάλλον ανακουφιστικό ποσοστό- 6,9% στο δυναμικό και 9,2% στο σύνολο κοινού, ενώ η πρεμιέρα της Αναστασίας Γιάμαλη στο Mega σημείωσε 8,3% και 14,3% αντίστοιχα.

Η Αναστασία Γιάμαλη παρουσιάζει την εκπομπή «Εξελίξεις τώρα».

Στα κεντρικά δελτία ειδήσεων η πρωτιά πήγε για άλλη μια φορά στο Mega 10,6% στο δυναμικό και 14,2% στο σύνολο κοινού.

Με χαμηλά ποσοστά στο κοινό 18-54 έκανε πρεμιέρα η «Γη της Ελιάς» στο Mega, που χωρίς ανταγωνισμό σημείωσε 8,2% αλλά στο σύνολο εκτοξεύθηκε στο 18,4%.