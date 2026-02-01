Η ομάδα της Κατερίνας Καραβάτου έδωσε την πρώτη της «μάχη» το Σάββατο 31/1.

Μπορεί η ίδια η Κατερίνα Καραβάτου να κέρδισε τις εντυπώσεις στην πρεμιέρα της, η εκπομπή της δεν κατάφερε να βγει νικήτρια στη μάχη της τηλεθέασης. Το «Σαββατοκύριακο παρέα» σημείωσε 9,8% στο δυναμικό κοινό και αρκέστηκε στην τέταρτη θέση, ξεκινώντας με 6,7% αγγίζοντας σε τέταρτο το 14,8%. Οι τηλεθεατές χάρισαν την πρωτιά στον Νίκο Μάνεση με 18,4%, ακολούθησε η Σίσσυ Χρηστίδου με 12,2%, ενώ στην τρίτη θέση οι «Δεκατιανοί» του ΣΚΑΪ έκαναν την έκπληξη με 10,4%.

Ζημιωμένο στην πρωινή «μάχη» φαίνεται να βγαίνει το πρωϊνό του Open με 3,4%. Στο συνόλο κοινού μάλιστα, ο Νίκος Μάνεσης οδήγησε την κούρσα με 21,7%, οι «Δεκατιανοί» κέρδισαν τη δεύτερη θέση με 13,2% ενώ η εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου βρέθηκε ακόμα πιο χαμηλά με 8,4%.

Advertisement

Advertisement

Οι «Δεκατιανοί», Γιάννης Πιτταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

Νικητές και χαμένοι στη μάχη της μεσημεριανής ζώνης

Η Ναταλία Γερμανού, έχοντας πάρει εξαιρετικό lead in (20,4%) από το μεσημεριανό δελτίο του Alpha,; έκανε μέσο όρο 12,7%, «χάνοντας» την πρωτιά από την ελληνική ταινία του ΑΝΤ1, «Ο στρίγγλος που έγινε αρνάκι» (13,3%). Στο σύνολο κοινού όμως η πρωτιά ήταν δική της με 16,1%. Το Weekend Live στον ΣΚΑΪ αρκέστηκε στο 3% στο δυναμικό κοινό, αλλά σημείωσε 7,6% στο σύνολο, ενώ το δίδυμο Γκουντάρα- Κάκκαβα σημείωσε 2% στο κοινό 18-54 και 3,7% στο σύνολο.

Διψήφια ποσοστά για την Αναστασία Γιάμαλη στο Mega (10,3%), με την ελληνική ταινία του STAR, «Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο κοντός» να κερδίζει με ευκολία της μάχη της ζώνης με 16,1% στο δυναμικό κοινό.

Ο Θέμης Γεωργαντάς.

Στην prime time ζώνη, ο Χρήστος Φερεντίνος βγαίνει ευνοημένος στη νέα μέρα προβολής του The Wall (10,4%), ενώ στη late night, ο Θέμης Γεωργαντάς στο Open αρκέστηκε στο 1,7%.