Με… ελεγχόμενη συγκίνηση και στίχους της Μάγια Αγγέλου καλωσόρισε τους τηλεθεατές του ΑΝΤ1 η Κατερίνα Καραβάτου το πρωί του Σαββάτου ξεκινώντας να μιλάει για τα παιδιά της, Αρίωνα και Αέλια που, όπως αποκάλυψε ήταν μαζί της χτες στη γενική πρόβα στο πλατό.

Η Κατερίνα Καραβάτου δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον πρώην σύζυγό της, Κρατερό Κατσούλη, με τον οποίο είχαν συμπαρουσιάσει πρώτη φορά εκπομπή στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου πριν από 16 χρόνια.

Advertisement

Advertisement

«Αν με ρωτούσατε “πώς φαντάζεσαι τη ζωή σου σε 10 χρόνια από τώρα;”, δεν υπήρχε καμία περίπτωση να έχω προβλέψει όλα όσα έχουν γίνει είτε στην προσωπική, είτε στην επαγγελματική μου ζωή. Μένω με το στόμα ανοιχτό. Είμαι ένας άνθρωπος που παίρνει τα πράγματα μέρα μέρα, πόντο-πόντο. Το μόνο που ξέρω είναι ότι σε όλα τα πράγματα της ζωής μου θέλω να είμαι έντιμη, αξιοπρεπής, να σέβομαι τους ανθρώπους, να ζεσταίνω τις καρδιές τους και να δίνω την αγάπη που παίρνω» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Φερεντίνος και Κορδώνης εισέβαλαν στο πλατό της Καραβάτου

Λίγη ώρα μετά την έναρξη και ενώ η 52χρονη παρουσιάστρια ολοκληρώνε μια ζωνταντή τηλεοπτική σύνδεση, εμφανίστηκε στο πλατό του «Σαββατοκύριακο παρέα» η ραδιοφωνική της παρέα, Χρήστος Φερεντίνος και Γιάννης Κορδώνης κερνώντας την ομάδα καφέ και τυρόπιτες. Η ίδια έδειχνε να μην μπορούσε να πιστέψει αυτό που συνέβαινε: «Εγώ θα τρελαθώ!» ήταν τα πρώτα της λόγια.

Οι πρώτες εντυπώσεις

Σε ένα σκηνικό πιο φωτεινό σε σχέση με αυτό της Ελένης Τσολάκη και με την προσθήκη της Μαρίας Αντωνά, η Κατερίνα Καραβάτου πήρε θέση στην άλλη πλευρά του τραπεζιού ( η προκάτοχός της καθόταν στα αριστερά όπως κοιτάει ο τηλεθεατής), ενώ η θεματολογία της εκπομπής απέφυγε τη σκληρή ενημέρωση και πέρασε κατευθείαν σε λιγότερο δύσπεπτα θέματα.

Ζέτα Μακρυπούλια, Έλενα Χριστοπούλου, Σωτήρης Τσαφούλιας ήταν τα πρώτα πρόσωπα που φιλοξενήθηκαν μέσω βίντεο στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα» που ξεκινάει πλέον 20 λεπτά αργότερα (08:50) με την παρουσιάστρια να έχει τον απόλυτο έλεγχο της διαχείρισης του τηλεοπτικού αέρα, αποτέλεσμα της μακρόχρονης εμπειρίας της.

Λίγο πριν από τις 11 όμως, άλλη μια έκπληξη περίμενε την Κατερίνα Καραβάτου, αφού μέσω βίντεο εμφανίστηκαν άλλοι δυο αγαπημένοι της άνθρωποι: Ο πρώην σύζυγός της, Κρατερός Κατσούλης και η πρώην συνεργάτιδά της, Μαρία Ηλιάκη που συμπαρουσιάζουν την εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» στην ΕΡΤ1.