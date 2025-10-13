Χαμηλές επιδόσεις σημείωσαν στο δυναμικό κοινό οι infotainment πρωινές εκπομπές της Κυριακής: Η Σίσσυ Χρηστίδου έμεινε στο 8,7%, η Ελένη Τσολάκη στο 8% και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στο 4,4%. Αντιθέτως, οι ενημερωτικοί «Δεκατιανοί» στον ΣΚΑΪ βγήκαν κερδισμένοι στην πρωινή μάχη της τηλεθέασης με 11,8% (και πρώτοι στο σύνολο με 15,6%) με τον Νίκο Μάνεση να κόβει πρώτος το νήμα στο δυναμικό κοινό με 13,5%.

Ο Γιάννης Πιτταράς και ο Γιώργος Γρηγοριάδης και ο πήραν την πρωτιά στο σύνολο κοινού.

Η Ναταλία Γερμανού έκανε μέσο όρο 13,3% ενώ το δίδυμο Πανόπουλου- Λαζάρου στον ΣΚΑΪ παραμένουν εκτός κινδύνου αφού τα ποσοστά τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό της εκπομπής Weekend Live ήταν 6,9%. Ανεβασμένη και η Αναστασία Γιάμαλη στο ίδιο κοινό με 10,6%.

Μονοψήφια ποσοστά για το παιχνίδι Don’t forget the lyrics με την Έλλη Κοκκίνου ( 8,8%), ενώ στα κεντρικά δελτία ειδήσεων ο Alpha πήρε προβάδισμα στο κοινό 18-54 με 11,4%.

Ο μεγάλος νικητής της ημέρας στην prime time ήταν επίσης ο Alpha αφού ο αγώνας Δανίας-Ελλάδας έκανε μέσο όρο 30%, ενώ το The Voice έκανε 16,2%.