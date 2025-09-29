Η σύλληψη του Βασίλη Μπισμπίκη, όπως ήταν αναμενόμενο, πρωταγωνίστησε σε όλες τις ενημερωτικές και ψυχαγωγικές πρωινές εκπομπές της Δευτέρας. Με εξαίρεση τις εκπομπές του Alpha που αναγκάστηκαν να κινηθούν σε πιο χαμηλούς τόνους μιας και ο γνωστός ηθοποιός πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά του σταθμού Porto Leone, οι υπόλοιποι ήταν πολύ πιο αυστηροί με τον Ανδρέα Μικρούτσικο να κάνει τη διαφορά.

«Ο Βασίλης έχει ψυχή, έχει καρδιά, είναι λεβέντης αλλά είναι και κάτι άλλο που δεν το λέμε» είπε στη Φαίη Σκορδά. «Ο Βασίλης δεν καταλάβαινε τι έκανε. Την επόμενη μέρα για να πάει σε εκπομπή, δεν είχε καταλάβει το μέγεθος. Εκ των ενόντων το κατάλαβε και πήγε, είτε γιατί έφυγε το αλκοόλ, γιατί συνηγορούσε και αυτό, είτε το οτιδήποτε, και έκανε κατάθεση».

«Γνωρίζω λεπτομέρειες, Φαίη. “Γεια σου Βασίλη είμαι ο Ανδρέας, θέλω να κάνουμε μία συνέντευξη. Αν έχεις δυο μπουκάλια ουίσκι θα την κάνουμε”. Ο Βασίλης πίνει, ο Βασίλης κάνει κακό στον εαυτό του, κάνει κακό στη Δέσποινα, και στους ανθρώπους που ζούνε δίπλα. Πρέπει να λυθεί. Είναι ασθενής. Το ξέρει όποιος μπορείς να φανταστείς».

Ο Βασίλης Μπισμπίκης σε πρόσφατη έξοδό του με τη Δέσποινα Βανδή

Ο Βασίλης Μπισμπίκης ήταν τελικά μεθυσμένος;

Στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» φιλοξενήθηκε η μαρτυρία ανθρώπου που διασκέδαζε στο ίδιο κρητικό γλέντι που ήταν καλεσμένος ο Βασίλης Μπισμπίκης. «Φαινόταν ότι είχε πιει και όταν αποφάσισε να φύγει του πρότειναν να τον πάνε σπίτι για να μην οδηγήσει και εκείνος απάντησε ότι ήταν καλά και μπορούσε να οδηγήσει».