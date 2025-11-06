Ο νομικός πόλεμος μεταξύ του πρώην πανίσχυρου ζευγαριού του Χόλιγουντ, Μπραντ Πιτ και Αντζελίνα Τζολί, δεν δείχνει σημάδια ύφεσης, με τη συνεχιζόμενη διαμάχη για το γαλλικό οινοποιείο τους, Château Miraval, να παραμένει η «εμπόλεμη ζώνη» τους από τον Φεβρουάριο του 2022. Παρά το γεγονός ότι το διαζύγιό τους έχει οριστικοποιηθεί, η οικονομική και προσωπική διαμάχη για την περιουσία πολλών εκατομμυρίων δολαρίων έχει ενταθεί πρόσφατα.

Τα τελευταία δικαστικά έγγραφα αποκαλύπτουν ότι η νομική ομάδα του Πιτ ζητά αποζημίωση 35 εκατομμυρίων δολαρίων από την Τζολί για την πώληση του μεριδίου της στο Miraval στη Stoli Group το 2021. Τα νέα έγγραφα που υποβλήθηκαν από την πλευρά του Πιτ περιλαμβάνουν 2023 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τους δικηγόρους της Τζολί, τα οποία αναφέρονται στο σημαντικό χρηματικό ποσό που ζητά ο Πιτ για τη ζημία που υπέστη στις τρέχουσες δραστηριότητες του Miraval.

Ωστόσο, η νομική ομάδα της Τζολί αντέδρασε, υποστηρίζοντας ότι η σκληρή δικαστική διαμάχη είναι «θέμα που δημιούργησε ο ίδιος ο κύριος Πιτ» λόγω του μεγέθους της αγωγής αποζημίωσης που έχει υποβάλει. Το κεντρικό σημείο της νέας διαμάχης είναι το αίτημα του Πιτ να υποχρεώσει την Τζολί να παραδώσει ιδιωτικές επικοινωνίες —συμπεριλαμβανομένων email με τον επιχειρηματικό της διευθυντή και τους υπεύθυνους δημοσίων σχέσεων της— που σχετίζονται με την πώληση.

Ο Πιτ υποστηρίζει ότι αυτά τα έγγραφα είναι ζωτικής σημασίας για την υπόθεσή του, ισχυριζόμενος ότι η Τζολί ενήργησε «με κακόβουλη πρόθεση» και παραβίασε μια υποτιθέμενη συμφωνία να μην πουλήσει χωρίς τη συγκατάθεσή του.

To Chateau Miraval που αγοράστηκε έναντι 60 εκατομμυρίων δολαρίων από το ζεύγος Πιτ- Τζολί.

Αντζελίνα Τζολί: «Ο Μπραντ Πιτ κάνει κατάχρηση απορρήτου»

Οι δικηγόροι της Τζολί αντιτίθενται στο αίτημα, υποστηρίζοντας ότι πολλές από τις επικοινωνίες προστατεύονται από το απόρρητο δικηγόρου-πελάτη κατηγορώντας τον Πιτ για «κατάχρηση του απορρήτου για να αποκρύψει κρίσιμα έγγραφα». Αναφέρουν επίσης τη συνεχιζόμενη άρνηση του Πιτ να προσκομίσει έγγραφα σχετικά με μια συμφωνία εμπιστευτικότητας που εκείνη αρνήθηκε να υπογράψει, η οποία, όπως ισχυρίζεται, είχε ως στόχο να τη σιωπήσει σχετικά με την κακοποίηση που εκείνη ισχυρίζεται ότι είχε δεχτεί κατά τη διάρκεια της σχέσης τους.

Ο γάμος του Μπραντ Πιτ και της Αντζελίνα Τζολί είχε γίνει το 2014 στο Chateau Miraval.

Τελικά, αυτό που ξεκίνησε ως ένα χολιγουντινή παραμύθι στο κτήμα της Προβηγκίας έχει εξελιχθεί σε μια πικρή εταιρική και προσωπική σύγκρουση, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν κατηγορίες για παρεμπόδιση και εκδικητικότητα.

Καθώς πλησιάζει η επόμενη δημόσια ακρόαση τον Δεκέμβριο, παραμένει το ερώτημα αν το πρώην ζεύγος Μπραντζελίνα μπορεί πραγματικά να διακόψει κάθε σχέση, τη στιγμή μάλιστα η Τζολί έχει ανακοινώσει ότι σκοπεύει να εγκαταλείψει οριστικά το Λος Άντζελες, όπου είναι υποχρεωμένη να ζει μέχρι να ενηλικιωθούν τα δίδυμα παιδιά που απέκτησε με τον Μπραντ Πιτ το 2008.