To βράδυ της Δευτέρας, ο κόσμος της μόδας έστρεψε το βλέμμα του στο Grand Palais για το πιο αναμενόμενο ντεμπούτο της σεζόν: την πρώτη συλλογή του Matthieu Blazy ως Creative Director της Chanel, στην πρετ α πορτέ σειρά Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, αν και αυτό που συζητήθηκε περισσότερο ήταν η πρώτη επίσημη εμφάνιση της Νικόλ Κίντμαν μετά τον χωρισμό της από τον Κιθ Έρμπαν και την ανακοίνωση της συνεργασίας της με τον διάσημο οίκο.

Το σκηνικό ήταν εντυπωσιακό: ο χώρος μεταμορφώθηκε σε ένα εκθαμβωτικό ηλιακό σύστημα, με γιγάντιους, πολύχρωμους, λαμπερούς πλανήτες να αιωρούνται πάνω από την πασαρέλα, συμβολίζοντας ένα νέο σύμπαν για τον θρυλικό οίκο.

Ο Blazy, προερχόμενος από τον οίκο Bottega Veneta, δεν έκανε την επανάσταση που κάποιοι ίσως περίμεναν, αλλά κινήθηκε προσεκτικά δίνοντας όμως μια φρέσκια πνοή στον οίκο.

Η Μάργκο Ρόμπι με μίνιμαλ εμφάνιση.

Η συλλογή του βασίστηκε στο πνεύμα ελευθερίας της Coco Chanel, ερμηνεύοντας εκ νέου τους εμβληματικούς κώδικες με μια χαλαρή, μοντέρνα πινελιά.

Η Σαρλότ Κασιράγκι ήταν η πρώτη «γαλαζοαίματη» που έκανε συμβόλαιο συνεργασίας με τον οίκο Chanel.

Τα βασικά looks περιλάμβαναν ένα ανδρόγυνο, φαρδύ παντελόνι που άνοιξε την επίδειξη, τουίντ ρούχα με πιο χαλαρή, ανδρική γραμμή και όμορφα ντραπέ φορέματα.

Η 55χρονη Ναόμι Κάμπελ έδωσε επίσης το παρών στην επίδειξη.

Τα ρούχα της συλλογής ήταν άνετα και χαρούμενα, με έμφαση στη ρευστότητα και τη δεξιοτεχνία. Με μια πρώτη σειρά γεμάτη αστέρια του Χόλιγουντ, ο Blazy συνδύασε με επιτυχία την ιστορική διαδρομή της Chanel με μια απτή, σύγχρονη όραση, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο αυτοπεποίθησης για τον παρισινό οίκο.

Πολλά σχόλια έγιναν για το «ξεκούραστο» και «ανανεωμένο» πρόσωπο της 51χρονης Πενέλοπε Κρουζ, η οποία μοιράζεται ένα κοινό με τη Νικόλ Κίντμαν: Και οι δύο γυναίκες έχουν υπάρξει πρώην του Τομ Κρουζ.

Νικόλ Κίντμαν: Με αυτοπεποίθηση μπροστά στον φακό

Όπως ήταν λογικό, τα περισσότερα φλας άναψαν για την 58χρονη Νικόλ Κίντμαν, που επέλεξε να παρακολουθήσει την επίδειξη που έκλεισε τη γαλλική εβδομάδα μόδας μαζί με τις κόρες της, την 17χρονη Σάντεϊ, που δουλεύει ήδη ως μοντέλο, και την 14χρονη Φέιθ.

Η νέα μούσα του οίκου Chanel επέλεξε ένα χαλαρό ανδρόγυνο στυλ και πόζαρε με αυτοπεποίθηση τη στιγμή που γράφεται ότι ο 57χρονοςπρώην, πλέον, σύζυγός της την άφησε για μια νεότερη γυναίκα ηλικίας 25 ετών. Μέχρι αυτή την ώρα, η βραβευμένη με όσκαρ, Νικόλ Κίντμαν δεν έχει μιλήσει ανοιχτά για το διαζύγιό της που σόκαρε το Χόλιγουντ.