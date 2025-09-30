Στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα μίλησε το πρωί της Τρίτης ο 35χρονος ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς, τον οποίο είχε κατακεραυνώσει σε δηλώσεις του την περασμένη άνοιξη.

Αφορμή στάθηκε ένα περιστατικό που συνέβη το βράδυ του Σαββάτου έξω από το bar restaurant Forte της οδού Χάρητος, στο οποίο συνιδιοκτήτης είναι ο αρραβωνιαστικός της Κατερίνας Καινούργιου, Παναγιώτης Κουτσουμπής.

Όπως διευκρίνησε ο Νίκος Παππάς- τους ισχυρισμούς του επιβεβαιώνει στο ακέραιο το ρεπορτάζ της HuffPost-, μια παρέα κοριτσιών ξεκίνησε να τον προκαλεί και όταν εκείνος τους απάντησε ένας άλλος άντρας που φαινόταν να είναι σε κατάσταση μέθης του επιτέθηκε λεκτικά με πολύ απρεπείς χαρακτηρισμούς

Τότε ο Νίκος Παππάς κάλεσε την αστυνομία και υπέβαλλε μήνυση, την οποία στη συνέχεια απέσυρε. Όπως είπε μάλιστα στη δημοσιογράφο Μαίρη Αρώνη, συνοδευόταν από τη γυναίκα του και όταν εκείνη τον ρώτησε αν έχει παντρευτεί εκείνος απάντησε ότι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Νίκος Παππάς- Νάταλι Παρτσινέβελου: Μαζί από το καλοκαίρι του 2024

Αν και ο πρώην καλαθοσφαιριστής έχει υπάρξει περιζήτητος εργένης, η γνωριμία του με την ελληνοαμερικανίδα Νάταλι Παρτσινέβελου το περασμένο καλοκαίρι φαίνεται πως άλλαξε όλη του την κοσμοθεωρία.

Για χάρη του μάλιστα η πανέμορφη κτηματομεσίτρια άφησε τη ζωή της στην Αμερική και μετακόμισε στην Ελλάδα, ενώ συχνά τον συνοδεύει στα ταξίδια του στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο αφού και ο Νίκος Παππάς επιδιώκει να περνάει μαζί της όσο περισσότερο χρόνο μπορεί. «Είναι πολύ ερωτευμένοι» αποκαλύπτει πηγή από το περιβάλλον του. «Του έχει εξωτερικεύσει αβίαστα τις καλύτερες πτυχές του εαυτού του».

Ο Νίκος Παππάς με τη Νάταλι τον Ιανουάριο του 2025.

Η αλήθεια βέβαια είναι ότι την είδηση για την ευχάριστη εξέλιξη στην προσωπική ζωή του ευρωβουλευτή, είχε βγάλει πριν από 11 μέρες η εκπομπή «Super Κατερίνα», καθώς ο Νίκος Παππάς κάνει στενή παρέα με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και μάλιστα οι δυο άντρες είχαν επιλέξει μαζί τα δαχτυλίδι των αρραβώνων του.