Ένα βίντεο με τον Δανό ευρωβουλευτή Άντερς Βιστίσεν να λέει στον Ντόναλντ Τραμπ να «πάει να γ*****ει» κάνει και πάλι το γύρο του διαδικτύου. Το βίντεο, που είναι απόσπασμα από την ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επανήλθε στην επικαιρότητα μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Τραμπ για τη Γροιλανδία.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα ισχυριστεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να ελέγχουν ή να αποκτήσουν τη Γροιλανδία, υποστηρίζοντας ότι είναι ζωτικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ να αντισταθμίσουν την επιρροή της Ρωσίας ή της Κίνας στην Αρκτική. Έχει επίσης υποδείξει ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να χρειαστεί να δράσει «είτε τους αρέσει είτε όχι», υπονοώντας ακόμη και την πιθανή χρήση βίας εάν αποτύχουν οι διπλωματικές επιλογές — παρατηρήσεις που έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Δανία και σε όλη την Ευρώπη.

Τον Ιανουάριο του 2025, ο Δανός ευρωβουλευτής Άντερς Βιστίσεν αντέδρασε έντονα στις προσπάθειες του Τραμπ να «αγοράσει» τη Γροιλανδία.

«Αγαπητέ Πρόεδρε Τραμπ, ακούστε πολύ προσεκτικά», ξεκίνησε, μιλώντας στην ευρωβουλή.

«Η Γροιλανδία αποτελεί μέρος του δανικού βασιλείου εδώ και 800 χρόνια. Είναι αναπόσπαστο μέρος της χώρας μας. Δεν είναι προς πώληση».



«Θα το πω με λόγια που θα καταλάβετε. Κύριε Τραμπ, άντε γ*****υ», είπε.

Denmark telling Mr Trump to fuck off.



If this is a message you endorse, spread it. pic.twitter.com/gxjedUBgMH — BladeoftheSun (@BladeoftheS) January 22, 2025