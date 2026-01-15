Μεγάλη αίσθηση προκάλεσε το ξέσπασμα της Ελεονώρας Μελέτη στις Βρυξέλλες κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που είχε οργανώσει ο Ευρωβουλευτής, Κώστας Αρβανίτης με καλεσμένες μητέρες που έχουν δολοφονηθεί οι κόρες τους τα τελευταία χρόνια: «Είμαι εδώ ως μητέρα, γιατί μεγαλώνω κι εγώ μια κόρη, είναι μόλις 7 χρονών και αναρωτιέμαι. Το δικό μου το παιδί, αν θα έρθει ποτέ αντιμέτωπο ή όχι, με κάτι σαν αυτό που ζήσατε εσείς» ξεκίνησε να λέει η 47χρονη ευρωβουλευτής με τη φωνή της να σπάει.

«Δεν μπορώ να σας καταλάβω. Είναι ψέμα όταν λέει μια μάνα ότι “εγώ καταλαβαίνω μια άλλη μάνα που χάσει τον παιδί της”. Δεν μπορεί να την καταλάβει. Αυτός ο πόνος δεν είναι λογικός, δεν είναι βιώσιμος, δεν είναι δυνατόν να τον αντέξει κανείς. Φαντάζομαι, γιατί δεν ξέρω. και εύχομαι να μην μάθω».

Ελεονώρα Μελέτη: «Υπήρξα θύμα κακοποίησης»

«Αλλά είμαι εδώ και ως μια γυναίκα η οποία και αυτή έχει υπάρξει θύμα κακοποίησης στη σχέση της» αποκάλυψε η Ελεονώρα Μελέτη στη συνέχεια. «Δεν ξύπνησα ένα πρωί και είπα θα ασχοληθώ με τα γυναικεία δικαιώματα, θα υπερασπίζομαι τις γυναίκες, θα γίνω η μπουμπουλίνα των γυναικείων δικαιωμάτων. Ξύπνησα γιατί έχω και εγώ τα δικά μου βιώματα. Βέβαια, ήμουν πολύ πιο τυχερή. Αλλά ήμουν απλά πιο τυχερή. Γιατί έβλεπα, ήξερα, μπορούσα να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Απλά ήμουν πιο τυχερή. Καταλαβαίνουμε όλους, δεν ήταν κάτι» κατέληξε η Ελεονώρα Μελέτη.

Η Ελεονώρα Μελέτη ήταν από εκείνους που έδωσαν το παρών την περασμένη εβδομάδα στο «τελευταίο αντίο» του Γιώργου Παπαδάκη στη Ριτσώνα.

Η αποκάλυψη του Αιμίλου Χειλάκη

Σε δηλώσεις του το βράδυ της Τετάρτης, ο Αιμίλιος Χειλάκης παραδέχτηκε ότι το 2026 ξεκίνησε πολύ δύσκολα για εκείνον εξαιτίας ενός σοβαρού θέματος υγείας που τον ταλαιπωρεί. «Είναι δύσκολα τα πράγματα» ομολόγησε χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, προκαλώντας εύλογη ανησυχία στο κοινό του. Όταν ρωτήθηκε τι ευχή έκανε για τη νέα χρονιά, απάντησε με χαμόγελο: «Να τελειώσει το ζήτημα το οποίο έχω».

Η δήλωσή του μάλιστα άφησε έκπληκτους φίλους και συνεργάτες του καθώς δεν γνώριζαν για την κατάσταση της υγείας του και αρκετοί προσπαθούν από τη στιγμή που προβλήθηκαν οι δηλώσεις του στο Happy Day να έρθουν σε επικοινωνία μαζί του.

Στις ίδιες δηλώσεις που έγιναν με αφορμή την κοπή της πίτας της παράστασης #Cancel όπου πρωταγωνιστεί, ο Αιμίλιος Χειλάκης αποκάλυψε ότι με τον Αλέξη Τσίπρα – χάρισε τη φωνή του στην ηχογράφηση του πολυσυζητημένου βιβλίου του «Ιθάκη», συνδέονται με οικογενειακή φιλία.

Ο Αιμίλιος Χειλάκης με την Αθηνά Μαξίμου και τον Θανάση Κουρλαμπά στο θέατρο «Αθηνών».

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, η υγεία του Αιμίλιου Χειλάκη δεν έχει κλονιστεί. Ο 55χρονος ηθοποιός αναφερόταν σε σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ένας πολύ δικός του άνθρωπος ο οποίος νοσηλεύεται.