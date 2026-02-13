Αίσθηση προκάλεσαν, για άλλη μια φορά, τα σχόλια του Ανδρέα Μικρούτσικου το πρωί της Παρασκευής αμέσως μετά την προβολή της συνέντευξης της Τέτας Καμπουρέλη με αφορμή τη συνεργασία της με τον γιο του Μίκη Θεοδωράκη, Νίκο, που είχε αποκτήσει εκτός γάμου. «Ο Μίκης είχε δύο παιδιά, τον Γιωργάκη και τη Μαργαρίτα. Ο Νίκος, πιθανότατα να είναι γιος του Μίκη, αλλά δεν είναι πιστοποιημένο. Και εγώ είμαι του Αϊστάιν γιος, είναι πιστοποιημένο;» σχολιάσε ο συνεργάτης της Φαίης Σκορδά.

Τα κείμενα και τη σκηνοθεσία της παράστασης υπογράφει η Γωγώ Φάκου-Θεοδωράκη.

«”Είμαι ο γιος του Θεοδωράκη γιατί ο Μίκης είχε σχέση με τη μητέρα μου και ζητώ να γίνει τεστ DNA και να το πιστοποιήσετε”. Και η οικογένεια του Θεοδωράκη δεν δέχτηκε κάτι τέτοιο. Άρα δεν μπορούμε να λέμε “ο γιος του Μίκη Θεοδωράκη”. Εγώ περίμενα να δω τον Γιώργο να τραγουδάει, που ξέρω ότι δεν κάνει τέτοια πράγματα, και είδα μια άγνωστη, σε μένα, φυσιογνωμία» συμπλήρωσε ο Ανδρέας Μικρούτσικος, με την παρουσιάστρια να διαφωνεί μαζί του.

Με την Τέτα Καμπουρέλη και τον σύντροφό της, Δημήτρη Χαλκιά.

«Απέναντι στην αλήθεια και την πραγματικότητα, όλοι κρινόμαστε» απαντάει μέσω της HuffPost ο Νίκος Θεοδωράκης. «Και εγώ απαντάω με τη στάση ζωής μου. Με αφορμή όσα είπε ο Ανδρέας, μου δίνει την ευκαιρία να τον προσκαλέσω αύριο, 14 Φεβρουαρίου, στον Μικρό Κεραμεικό να παρακολοθήσει την παράστασή μας. Είναι τέχνη υψηλού επιπέδου έτσι όπως μας δίδαξε ο Μπέρτολτ Μπρεχτ. Έχει γραφτεί ότι ο κόσμος που παρακολουθεί την παράσταση “φεύγει με πολιτισμό”».

Νίκος Θεοδωράκης: «Σέβομαι και αγαπώ τον κύριο Μικρούτσικο»

«Από την άλλη για δύο λόγους θα μπορούσε να το κάνει αυτό ο κύριος Μικρούτσικος, που τον σέβομαι και τον αγαπώ: είτε για να δημιουργήσει αντιπάθειες- όπως εχει κάνει στο παρελθόν η Μαργαρίτα Θεοδωράκη όταν αναφέρεται σε αυτό το θέμα- είτε για να ανεβάσει τη θεαματικότητα. Τέτοια ζητήματα όμως δεν ενδείκνυται για να ανεβάσουμε θεαματικότητες» συμπληρώνει ο Νίκος Θεοδωράκης, ο οποίος είχε γνωρίσει από κοντά μόνο τον αείμνηστο αδελφό του, Θάνο Μικρούτσικο.

O Νίκος Θεοδωράκης με τη σύζυγό του, Γωγώ Φάκου-Θεοδωράκη, και τη Ζήνα Κουτσελίνη.

Πώς πήρε την απόφαση να συνεργαστεί ο Νίκος Θεοδωράκης με την Τέτα Καμπουρέλη; «Με την Τέτα είμαστε φίλοι μέσω της συζύγου μου. Είχε την ιδέα ο σύντροφός της ο Δημήτρης και είπαμε “ας το δοκιμάσουμε γιατί όχι;”. Η Τέτα είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει πολύ το θέατρο και το τραγούδι. Αφού παθιάζεται με ό,τι καταπιάνεται, γιατί να μη στηρίξουμε εραστές της Τέχνης;»