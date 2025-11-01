39,5% στα «ακαθάριστα» νούμερα τηλεθέασης σημείωσε η πρεμιέρα της σειράς «Το σόι σου» στον Alpha, ενώ σε τέταρτο άγγιξε το 45,4%. Στο σύνολο κοινού έκανε μέσο όρο 37,3%, ενώ στα παιδιά 4-11 ετών έφτασε το 50,8% σε τέταρτο! Αμέσως μετά η πρεμιέρα του νέου κύκλου της σειράς «Ο γιατρός» με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη έκανε 17,7% στο δυναμικό κοινό.

Ικανοποιητικά νούμερα τηλεθέασης για την επιστροφή της σειράς «Ο γιατρός».

Λαβωμένος ήταν ο «Εκατομμυριούχος» στον ΑΝΤ1 που περιορίστηκε στο 6%, ενώ το GNTM ξεκίνησε με μονοψήφια νούμερα (4,7%) απέναντι από το «Σόι σου» για να αγγίξει μετά τα μεσάνυχτα το 17% (μ.ο 11,9%).

Στην πολύ πρωινή ζώνη την πρωτιά στο δυναμικό κοινό πήρε η «Κοινωνία Ώρα Mega» με 19,4%, ενώ στη συνέχεια η Κατερίνα Καινούργιου διατήρησε τα νούμερά της και έκοψε πάλι πρώτη το νήμα με 14,3%. Ο Γιώργος Λιάγκας περιορίστηκε στην τέταρτη θέση (10,4%), κάτω από τους Χατζίδου- Παύλου (11,9%) και τη Φαίη Σκορδά (11,1%) που έχει φέτος την «dream team» των πάνελ με αποτέλεσμα η ίδια συχνά να «χάνεται» μέσα σε αυτή την πολύβουη παρέα.

Πτώση στα νούμερα για Κουσουλό- Τσουρό

Η μεγάλη έκπληξη έγινε λίγο μετά αφού η Ζήνα Κουτσελίνη κέρδισε πρώτη φορά τον Πέτρο Κουσουλό (11,7% και 9,4% αντίστοιχα).

Αρνητικό ρεκόρ τηλεθέασης για την εκπομπή του Κώστα Τσουρού (1,8%), άνοδος για τον Θανάση Πάτρα στο Open (5,4%) ενώ αμέσως μετά ο Σπύρος Χαριτάτος έκανε 4,3%.