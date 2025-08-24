Εξαιρετικά δύσκολες στιγμές περνάει ο Ντέμης Νικολαΐδης, αφού το Σάββατο έφυγε από τη ζωή στα 41 της χρόνια η σύντροφός του, Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, μετά από μια πολύ γενναία μάχη με τον καρκίνο. Τα τελευταία 24ωρα η άτυχη γυναίκα είχε πέσει σε κώμα και νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας, και οι γιατροί δεν έδιναν πια ελπίδες στους δικούς της ανθρώπους.

Η περιπέτεια της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, που ήταν μια από τις πιο στενές φίλες της Κατερίνας Καινούργιου, είχε ξεκινήσει από το 2023, κοντά στην πρώτη επέτειο της σχέσης της με τον 51χρονο πρώην ποδοσφαιριστή.

Advertisement

Advertisement

Μετά από έναν χρόνο θεραπειών η ίδια φαινόταν ότι έβγαινε νικήτρια από την άνιση αυτή μάχη και με μια ανάρτησή της, την παγκόσμια μέρα κατά του καρκίνου τον Φεβρουάριο, είχε κάνει μια δημόσια εξομολόγηση στο instagram της.

Οι πρώτες φωτογραφίες του ζευγαριού είχαν κυκλοφορήσει τον Μάιο του 2023 στο γήπεδο της ΑΕΚ.

Δυστυχώς, λίγες εβδομάδες μετά, παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και χρειάστηκε να νοσηλευτεί. Ο Ντέμης Νικολαΐδης ήταν συνεχώς δίπλα της μαζί με τους συγγενείς της πρώτου βαθμού και, παρόλο που γνώριζαν αρκετοί για τη νέα, ακόμα πιο σκληρή περιπέτεια της Αλεξάνδρας, είχαν σεβαστεί την επιθυμία όλων να κρατηθεί μια διακριτική στάση.

Η τελευταία ανάρτηση της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου πριν από 6 μήνες:

Η κηδεία της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, θα γίνει την Τρίτη σε νεκροταφείο των βορείων προαστίων σε κλειστό κύκλο.