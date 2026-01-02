Πιστοί στην παράδοση που τους θέλει να αλλάζουν τον χρόνο στο εξοχικό τους σπίτι στις Μπαχάμες μαζί με τα παιδιά τους, παρέμειναν και φέτος η Μαρί Σαντάλ και ο Παύλος Ντε Γκρες.
Η 29χρονη κόρη τους, Ολυμπία, ανέβασε στο Instagram της μια σειρά εικόνων μαζί με τη μητέρα της και τους μικρότερους αδελφούς της από την πολυτελή θερινή τους κατοικία στο νησί Χάρμπουρ. Μαζί τους ήταν μάλιστα ο 27χρονος γιος της Ελ Μακφέρσον και του δισεκατομμυριούχου, Αρπάντ Μπουσόν, Φλιν.
Εντύπωση πάντων προκάλεσε το γεγονός ότι ο Παύλος, ούτε έχει κάνει κάποια ανάρτηση από το νησί, ούτε φάνηκε πουθενά στις εικόνες που μοιράστηκε με τους followers της η κόρη του.