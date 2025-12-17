Η διαχρονική ιστορία αγάπης του Παύλου Ντε Γκρες και της Μαρί-Σαντάλ Μίλερ θα μπορούσε να αποτελέσει το σενάριο μιας χολιγουντιανής ρομαντικής ταινίας όπου ο γοητευτικός (έκπτωτος) πρίγκιπας ερωτεύεται κεραυνοβόλα μια νεαρή άγνωστη γυναίκα που κάθεται τυχαία δίπλα του σε ένα τραπέζι, η οποία τυχαίνει να είναι κόρη ενός από τους πιο πλούσιους ανθρώπους της χώρας.

Το 1999 στη βάφτιση του γιου τους Αριστείδη στην Ερμιόνη Αργολίδας.

Η μοιραία συνάντηση του Παύλου με τη Μαρί Σαντάλ στη Νέα Ορλεάνη

Οι δρόμοι τους διασταυρώθηκαν για πρώτη φορά το 1992, όχι σε ένα παλάτι αλλα σε ένα πάρτι στη Νέα Ορλεάνη της Λουιζιάνα. Δεν ήταν μια επίσημη γνωριμία, αλλά μια καρμική, όπως αποδείχτηκε, διάταξη των θέσεων σε ένα δείπνο για τα 40α γενέθλια ενός κοινού φίλου. Ο Παύλος, ο μεγαλύτερος γιος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου Β’, σπούδαζε στο Πανεπιστήμιο Georgetown των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Μαρί-Σαντάλ ήταν μία από τις τρεις διάσημες κόρες του Ρόμπερτ Γουόρεν Μίλερ, του αμερικανού μεγιστάνα πίσω από την αυτοκρατορία των Duty Free Shops, η οποία τότε φοιτούσε στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης.

Η χημεία ήταν άμεση και αναμφισβήτητη, ξεπερνώντας τον θόρυβο του πάρτι. Ο Παύλος θυμήθηκε αργότερα εκείνη τη στιγμή με μια νότα ρομαντικής τελειότητας: «Η Μαρί-Σαντάλ και εγώ γνωριστήκαμε σε ένα πάρτι φίλων μου στη Νέα Ορλεάνη. Καθίσαμε δίπλα-δίπλα στο δείπνο και περάσαμε όλη τη βραδιά μαζί, μιλώντας και χορεύοντας. Μάλλον θα μπορούσατε να το ονομάσετε έρωτα με την πρώτη ματιά».

Η Μαρί-Σαντάλ ένιωσε την ίδια έντονη σύνδεση: «Ήμουν εντελώς γοητευμένη από τον Παύλο και ήταν προφανές από την αρχή ότι είχαμε πολλά κοινά ενδιαφέροντα». Ο θυελλώδης έρωτάς τους απομάκρυνε τη Μαρί-Σαντάλ από τις σπουδές της, καθώς ακολούθησε τον Παύλο, παρακολουθώντας ακόμη και μαθήματα πιο κοντά του στην Ουάσιγκτον. Ήταν αχώριστοι, συνειδητοποιώντας γρήγορα το κοινό τους πεπρωμένο.

Δύο χρόνια μετά την αρχή της σχέσης τους, ο Παύλος σχεδίασε μια μοναδική, ρομαντική πρόταση γάμου κατά τη διάρκεια των χειμερινών διακοπών τους στο Γκστάαντ της Ελβετίας, όπου η οικογένεια της Μαρί-Σαντάλ είχε το δικό της σαλέ.

Η ανακοίνωση του αρραβώνα τους δίπλα στον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο και την Άννα Μαρία.

Η πρόταση γάμου στις Άλπεις

Το σκηνικό διαδραματίστηκε σε ένα κλειστό τελεφερίκ εν κινήσει πάνω στις χιονισμένες βουνοπλαγές, μακριά από τις οικογένειες και τους φίλους τους. Ο Παύλος, αποφασισμένος να κάνει μια παραδοσιακή κίνηση παρά τον περιορισμένο χώρο, κατάφερε να γονατίσει. «Όταν είσαι σε διακοπές για σκι, είναι δύσκολο να ξεφύγεις από τους φίλους και την οικογένεια. Δεν θυμάμαι ακριβώς όλα όσα είπα, καθώς ήμουν πολύ συγκινημένος- εκτός από το ότι είπε το “Ναι”».

Η Μαρί-Σαντάλ αιφνιδιάστηκε εντελώς από τη ρομαντική στιγμή σε μεγάλο υψόμετρο: «Ο Παύλος μου έκανε πρόταση γάμου στην Ελβετία, όταν βγήκαμε με τα σκυλιά. Με ρώτησε αν θα τον παντρευτώ και πρέπει να πω ότι ήμουν λίγο έκπληκτη και δεν το περίμενα». Ο αρραβώνας τους ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο του 1995.

Στιγμιότυπο από τον γάμο τους- αριστερά διακρίνεται η Άννα Μαρία και δεξιά η βασίλισσα Ελισάβετ.

Την 1η Ιουλίου 1995, ο Παύλος και η Μαρί-Σαντάλ παντρεύτηκαν σε έναν από τους πιο πολυτελείς βασιλικούς γάμους της δεκαετίας του 1990. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στον Ελληνικό Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας στο Λονδίνο, συνδυάζοντας τη μεγαλοπρέπεια του εξόριστου Ελληνικού Βασιλικού Οίκου -στο εξωτερικό τους αποκαλούν ακόμα “πρίγκιπας και πριγκίπισσα της Ελλάδας και της Δανίας” με τη σύγχρονη πολυτέλεια που προσέφερε ο δισεκατομμυριούχος πατέρας της νύφης.

Η Μαρί-Σαντάλ φορούσε μια νυφική δημιουργία Valentino με μαργαριτάρια έχοντας λάβει προίκα 200 εκατομμυρίων λιρών από τον πατέρα της. Η λίστα των καλεσμένων περιλάμβανε όλα τα σημαντικά πρόσωπα της ευρωπαϊκής αριστοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων από σχεδόν όλες τις βασιλικές δυναστείες.

Το νέο τεύχος του περιοδικού ΟΚ! φιλοξενεί φωτογραφίες από πρόσφατο μεσημεριανό τους γεύμα στο Κολωνάκι.

Μετά από τρεις δεκαετίες γάμου και την απόκτηση πέντε παιδιών, το ζευγάρι παραμένει βαθιά αφοσιωμένο, μιλώντας συχνά για τη σχέση τους με αμοιβαίο θαυμασμό. Ο Παύλος Ντε Γκρες που συνεχίζει να διαπρέπει στον τομέα των επιχειρήσεων, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην υποστήριξη και τη σύγχρονη οπτική της Μαρί-Σαντάλ. Εκείνη εξάλλου θεωρείται η αθόρυβη δύναμη που στηρίζει την πολυμελή οικογένειά τους, τις προσωπικές επιχειρηματικές τους δραστηριοτήτες και το φιλανθρωπικό τους έργο.

Ο Παύλος Ντε Γκρες και η Μαρί Σαντάλ κυκλοφορούν στην πόλη χωρίς σωματοφύλακες αλλά χρησιμοποιούν οδηγό για τις μετακινήσεις τους με αυτοκίνητο.

Ο Παύλος έχει δηλώσει δημοσίως ότι θαυμάζει την εμφάνιση και τον χαρακτήρα της συζύγου του: «Με εντυπωσίασαν αμέσως τα λεπτά χαρακτηριστικά της και η εκπληκτική ομορφιά της. Σύντομα ανακάλυψα ότι είχαμε πολλά κοινά. Είναι ένας από τους πιο στοργικούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει στη ζωή μου».

Η σχέση τους είναι απόδειξη του γεγονότος ότι, ενώ οι γαλαζοαίματοι τίτλοι (έστω και αν έχουν ισχύ μόνο στους δικούς τους αριστοκρατικούς κύκλους) και ο τεράστιος πλούτος τραβούν την προσοχή, η απλή βάση του αμοιβαίου σεβασμού, της ελευθερίας και της αληθινής αγάπης είναι τα στοιχεία που διατηρούν τον γάμο τους ζωντανό για δεκαετίες.

