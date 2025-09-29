O πρίγκιπας Αλέξανδρος της Σερβίας, ο μικρότερος εγγονός του τελευταίου βασιλιά της χώρας, παντρεύτηκε στις 20 Σεπτεμβρίου με την οδοντίατρο Βέσνα Γιέλιτς, της οποίας ο νέος τίτλος αποκαλύφθηκε από το παλάτι σε μια δήλωση την περασμένη εβδομάδα: «Καλώς ήρθατε στο σπίτι των Καράγιορτζεβιτς, Αυτού Μεγαλειότης η πριγκίπισσα Δρ Βέσνα της Σερβίας».

Ο 43χρονος πρίγκιπας Αλέξανδρος είναι ο νεότερος γιος του πρίγκιπα Αλέξανδρου της Γιουγκοσλαβίας (στα ξένα Μέσα εμφανίζεται ως διεκδικητής του θρόνου της Σερβίας) και της πρώτης συζύγου του, πριγκίπισσας Μαρίας ντα Γκλόρια της Ορλεάνης-Μπραγκάνσα.

Ο θρησκευτικός γάμος του ζευγαριού πραγματοποιήθηκε στο Βιλαμανρίκε ντε λα Κοντέσα, μετά τον πολιτικό τους γάμο στο βασιλικό παλάτι του Βελιγραδίου. Για την περίσταση, η νέα πριγκίπισσα της Σερβίας επέλεξε ένα σετ διαμαντένια σκουλαρίκια, που είχε φορέσει προηγουμένως η ετεροθαλής αδελφή του συζύγου της, Ντόνα Σολ Μαρία ντε λα Μπλάνκα ντε Μεντίνα ι Ορλεάν-Μπραγκάνσα, στον δικό της γάμο το 2023.

Ο έκπτωτος πρίγκιπας Αλέξανδρος της Σερβίας, που είχε διπλή χαρά αφού η δεύτερη σύζυγός του, πριγικίπισσα Αικατερίνη είχε μόλις βγει νικήτρια στη μάχη με τον καρκίνο, δημοσίευσε φωτογραφίες από τη διπλή τελετή στο Instagram του δίνοντας τις ευχές του στους νεόνυμφους:

«Η βασιλική οικογένεια της Σερβίας ανακοινώνει με μεγάλη χαρά ότι ο μικρότερος γιος μου, Ο πρίγκιπας Αλεξάνταρ και η σύντροφός του Βέσνα (γεννημένη Γιέλιτς) παντρεύτηκαν και ξεκίνησαν τη κοινή τους ζωή. Ως αρχηγός του βασιλικού οίκου, με χαρά καλωσορίζω τη νύφη μου στην οικογένεια Καράτζοργκεβιτς και της απονέμω τον τίτλο της Πριγκίπισσας Βεσνά της Σερβίας.

Όλο το Κραλέβσκι Ντομ είναι γεμάτο χαρά, καθώς ο γιος μου και η νύφη μου παντρεύτηκαν και ξεκίνησαν ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια της ζωής τους, εκείνο στο οποίο το «εμείς» γίνεται πιο σημαντικό από το «εγώ», όπου όλοι καταλαβαίνουμε ότι η ζωή είναι καλύτερη και ευκολότερη όταν τη μοιραζόμαστε με τον σύντροφο της ζωής μας. Τότε κάθε χαρά είναι πολύ μεγαλύτερη και κάθε δυσκολία είναι ευκολότερη.

Τους ευχόμαστε κάθε ευτυχία, πρόοδο, αμοιβαίο σεβασμό και κατανόηση, και πάνω απ’ όλα αγάπη. Η Λόζα Καράγκορτζεβιτς ζει, μεγαλώνει και ανθίζει. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από το να το βιώσουμε αυτό και να μοιραστούμε αυτή τη χαρά με τη Βέσνο και τον Αλέξανδρο, καθώς και με όλη την οικογένειά μας. Είθε ο γάμος τους να είναι ευτυχισμένος, χαρούμενος και ευλογημένος από τον Κύριο!

Η τελετή του εκκλησιαστικού γάμου, η ένωση στο ιερό μυστήριο του γάμου, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, στην πόλη Βιλαμανρίκα κοντά στη Σεβίλλη της Ισπανίας, και τελέστηκε από τον Σεβασμιότατο Επίσκοπο Τοπλίτσκα Πέταρ, βικάριο και απεσταλμένο της Αγιότητάς του Πατριάρχη της Σερβίας Πορφύριου, και τον πατέρα Ντούσαν Ερντέλ, πρωτοϊερέα-σταυροφόρο στην ενορία των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην Ανδαλουσία.

Το μέρος επιλέχθηκε προσεκτικά, καθώς ο νεαρός είναι βαθιά συνδεδεμένος με αυτό: εδώ παντρεύτηκα με τη μητέρα του, πριγκίπισσα Μαρία της Ορλεάνης και της Μπραγκάνσα, Βοϊβότκινια από το Σεγκόρμπε, και εδώ έχει βαφτιστεί τόσο ο ίδιος όσο και ο αδελφός του, ο μεσαίος γιος μου, ο πρίγκιπας Φίλιππος.

Στη βάφτιση των διδύμων μάλιστα νονοί ήταν ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος και η αδελφή του, βασίλισσα Σοφία.

