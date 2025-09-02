Mετά από μια δύσκολη και μακρά περιπέτεια υγείας, η Πριγκίπισσα Αικατερίνη της Σερβίας βρίσκεται και πάλι δίπλα στην οικογένειά της

Την είδηση έκανε γνωστή ο δημοσιογράφος Ανδρέας Μέγκος: «Τι υπέροχα νέα! Η Πριγκίπισσα Αικατερίνη της Σερβίας επέστρεψε στο σπίτι της στο Βελιγράδι, θεραπευμένη από τον καρκίνο μετά από δέκα μήνες θεραπείας και ανάρρωσης στο Κέντρο Καρκίνου Memorial Sloan Kettering στη Νέα Υόρκη και στο UPMC στο Πίτσμπουργκ των ΗΠΑ» έγραψε στη σελίδα του στο facebook.

«Η επιστροφή της αποτελεί μια προσωπική και θαρραλέα νίκη επί της ασθένειας. Ακόμη και κατά τη διάρκεια της μάχης της με τον καρκίνο, συνέχισε το ανθρωπιστικό της έργο. Ανανεωμένη σε δύναμη, η Πριγκίπισσα προσβλέπει στη συνέχιση της ανθρωπιστικής της αποστολής κοντά στο λαό της Σερβίας και της Ελλάδας με αμέριστη αφοσίωση. Της ευχόμαστε δύναμη, αγάπη και χαρά».

Αξίζει να σημειωθεί πως η Πριγκίπισσα Αικατερίνη, που έχει διακριθεί για το σπουδαίο φιλανθρωπικό της έργο έχοντας ιδρύσει το 1993 τον διεθνή ανθρωπιστικό οργανισμό Lifeline, διατηρεί στενούς δεσμούς με την οικογένεια του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου.

«Είμαι περήφανη για την ελληνική μου καταγωγή» έχει δηλώσει σε συνέντευξή της στην Έμη Λιβανίου- Ζησιοπούλου για τη HuffPost. «Ο Έλληνας είναι πάντα Έλληνας. Ο σύζυγος μου είναι και εκείνος περήφανος για το ελληνικό του αίμα ως εγγονός της Ασπασίας Μάνου και του Βασιλιά Αλέξανδρου από την μητέρα του που ήταν και το μοναχοπαίδι τους».

Τον περασμένο Δεκέμβριο είχε γίνει γνωστή η μάχη που έδινε για τη ζωή της η πριγκίπισσα Αικατερίνη μέσα από μια επίσημη ανακοίνωση της οικογένειας:

«Η ΑΒΥ Πριγκίπισσα Αικατερίνη της Σερβίας υποβλήθηκε με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση για καρκίνο του παγκρέατος στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου του Πίτσμπουργκ (UPMC). Μετά από ενδελεχείς ιατρικές διαβουλεύσεις, η ιατρική της ομάδα διαπίστωσε ότι ήταν απαραίτητη η άμεση παρέμβαση και είναι αισιόδοξη για την πρόγνωση της υγείας της.

Η Πριγκίπισσα Αικατερίνη επιθυμεί να εκφράσει τη βαθιά της ευγνωμοσύνη για την εξαιρετική φροντίδα που παρέχουν οι αφοσιωμένοι επαγγελματίες υγείας στο UPMC. Εκτιμά ιδιαίτερα την τεχνογνωσία και την υποστήριξη του χειρουργού της, του αναισθησιολόγου και του νοσηλευτικού προσωπικού που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο σε όλη την ιατρική της διαδρομή.

Η Πριγκίπισσα Αικατερίνη της Σερβίας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για αφαίρεση καρκίνου στο πάγκρεας, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που εκδόθηκε.

Η εγχείρηση στέφθηκε με επιτυχία και οι θεράποντες ιατροί της είναι αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας της. Η Πριγκίπισσα Αικατερίνη της Σερβίας, αυτήν την περίοδο, επικεντρώνεται στην ανάρρωσή της.

Αυτή τη στιγμή, η Πριγκίπισσα Αικατερίνη ζητά με σεβασμό από το κοινό να τιμήσει την ιδιωτικότητά της καθώς επικεντρώνεται στην ανάρρωσή της. Τονίζει τη σημασία της προτεραιότητας της υγείας και της τακτικής ιατρικής περίθαλψης».

Η τελευταία επίσημη δημόσια εμφάνιση της Πριγκίπισσας Αικατερίνης με τον σύζυγό της, Πρίγκιπα Αλέξανδρο τον περασμένο Σεπτέμβριο στον γάμο της Θεοδώρας Ντε Γκρες στην Αθήνα.

Ποια είναι η Πριγκίπισσα Αικατερίνη

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Royal Chronicles, η ΑΒΥ Πριγκίπισσα Αικατερίνη της Σερβίας (σ.σ ο θεσμός της βασιλείας έχει καταργηθεί επίσημα στην πρώην Γιουγκοσλαβία μετά το τέλος του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, οπότε ο τίτλος παραμένει απλά τιμητικός) γεννήθηκε στην Αθήνα στις 13 Νοεμβρίου 1943.

Είναι η κόρη του Ρόμπερτ και της Άννας Μπάτη. Έλαβε την εκπαίδευση της στην Αθήνα και τη Λοζάνη της Ελβετίας και σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο του Ντένβερ, στο Κολοράντο και στο Πανεπιστήμιο του Ντάλας στο Τέξας.

Η Πριγκίπισσα Αικατερίνη ασχολήθηκε με τον τομέα των επιχειρήσεων για μερικά χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 2007 το Πανεπιστήμιο του Sheffield στην Αγγλία την τίμησε με το πτυχίο Doctor of Letters.

Η Πριγκίπισσα Αικατερίνη από τον πρώτο της γάμο έχει δύο παιδιά την Άλισον και τον Ντέιβιντ. Ο τελευταίος έχει ένα γιο, και η Άλισον έχει τέσσερα παιδιά, τκαι ζουν στις ΗΠΑ. Η Πριγκίπισσα Αικατερίνη έχει ζήσει στην Αυστραλία, την Αφρική και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εκεί γνώρισε τον Πρίγκιπα Αλέξανδρο -συγκεκριμένα στην Ουάσιγκτον- το 1984 και παντρεύτηκαν στο Λονδίνο στις 21 Σεπτεμβρίου 1985. Κουμπάρος τους ήταν ο τέως Βασιλιάς της Ελλάδος Κωνσταντίνος και μάρτυρας ήταν ο Πρίγκιπας Τομισλάβ, θείος του Πρίγκιπα Αλέξανδρου.

