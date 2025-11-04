Το όνομά του συζητήθηκε πολύ στις αρχές της φετινής τηλεοπτικής σεζόν όταν ανακοίνωσε την απόφασή του να αποχωρήσει από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα από την πρώτη κιόλας εβδομάδα. Ειδικά όσοι γνωρίζουμε ότι ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος φημίζεται, πρώτον, για τον επαγγελματισμό του- απόρροια της βελγικής του ανατροφής- αλλά και το, ακατέργαστο αλλά πάντα αιτιολογημένο, θάρρος της γνώμης του, το οποίο πολλές φορές τον κάνει να φαίνεται περισσότερο «οξύς» από ό,τι είναι στην κανονική του ζωή.

Η συζήτησή μας ξεκίνησε από την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό τοπίο, ένα πρόσωπο που ο ίδιος ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος έχει κρίνει κατά καιρούς με ιδιαίτερη αυστηρότητα.

Μέρος πρώτο: «Γιατί μισώ τον Αλέξη Τσίπρα»

«Ο Τσίπρας είναι μία αστεία περίπτωση. Άμα τη εμφανίσει μου γύρισε το μάτι γιατί είδα έναν τύπο να προσπαθεί να κάνει τη φωνή του Ανδρέα Παπανδρέου και αντί να ακούγεται σαν τον Ανδρέα Παπανδρέου να ακούγεται σαν τον Κέρμιτ. Μισώ οποιονδήποτε έχει διχάσει έναν λαό που έτσι κι αλλιώς έχει την τάση να διχάζεται».

«Ο Κώστας Καραμανλής φαλίρισε τη χώρα. Έδωσε τη βόμβα έτοιμη στον Γιώργο Παπανδρέου και του έσκασε στα χέρια».

«Στα media η “αντιπολίτευση” πουλάει, όποια κι αν είναι η κυβέρνηση. Δεν ξέρω για ποιον λόγο και η Σίσσυ και η Ναταλία και η Φαίη έχουν επιλέξει αυτόν τον δρόμο. Επειδή αυτό “πούλησε” στις συγκεκριμένες εκπομπές πέρσι, ίσως φέτος αυτό είναι αναμενόμενο στον κόσμο, ξέρει ποια άποψη θα ακούσει από κάποιες παρουσιάστριες και τους συνεργάτες τους».

«Άρχισαν αυτές οι εκπομπές που ασχολιόντουσαν με το εγκληματολογικό, δικαστικό, αστυνομικό ρεπορτάζ να ασχολούνται και με την πολιτική. Αλλά βρίσκονται στα πάνελ άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα. Οι “στρατευμένοι” που κουνάνε το δάχτυλο, θα τους αναγνωρίσω, παρότι διαφωνώ μαζί τους, ότι κατέχουν πέντε πράγματα».

Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: «Την ημέρα που έφυγε ο Μίνωας Κυριακού ένιωσα σαν να πέθανε ο πατέρας μου»

Πώς και δεν έχει συνεργαστεί ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος τηλεοπτικά με τη Ναταλία Γερμανού: «Δεν έτυχε, δεν ξέρω γιατί. Εννοείται θα συνεργαζόμουν μαζί της και θα περνάγαμε καταπληκτικά. Υποθέτω πως, σε ό,τι της έχει προκύψει μέχρι σήμερα τηλεοπτικά να μη με έβλεπε να εντάσσομαι σε αυτό.

Για την απόχωρησή του από το «Πρωινό»: «Όταν βλέπεις στην αρχή ότι δεν θα μπορείς να ανταπεξέλθεις σε κάτι, είναι επαγγελματικό να φεύγεις όσο νωρίτερα γίνεται».

Η ραδιοφωνική του καριέρα ξεκίνησε το 1988 από τον Top FM με καθημερινή δίωρη εκπομπή. Οκτώ μήνες μετά αλλάζει η διεύθυνση, μένει άνεργος και προσλαμβάνεται στο ραδιόφωνο του ΑΝΤ1 με μια ωρίαια εβδομαδιαία εκπομπή. Μέχρι που τον άκουσε ο Μίνως Κυριακού.

«Μία μέρα που είμαι σπίτι, χτυπάει από τα κεντρικά του ΑΝΤ1 το τηλέφωνο και μου λένε “έλα τώρα γρήγορα, θέλει να σε δει ο κύριος Κυριακού. “Είσαι πολύ καλός ρε μπαγάσα, θα πάρεις καθημερινή εκπομπή” μου λέει και μένω άναυδος». Καθώς μιλάει για τον Μίνωα Κυριακού, τα μάτια του κοκκινίζουν και βουρκώνει. «Πήγα προχτές να υπογράψω την λύση του συμβολαίου και πέρασα από το γραφείο του και συγκινήθηκα».

Γιατί οφείλει ένα μεγάλο “ευχαριστώ” στον αδελφό του, Βαγγέλη, τη Χαρούλα Αλεξίου αλλά και τι αποκαλύπτει πρώτη φορά για τη Δήμητρα Γαλάνη;

Τι πιστεύει ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος για τις ερμηνεύτριες της νέας γενιάς; «Προσωπικά προτιμώ τη Μποφίλιου από τη Ζουγανέλη. Έχουν την ατυχία να είναι σε μια εποχή που δεν γράφονται πια μεγάλα τραγούδια.

«Βγαίνουν καλή φωνές και από άλλα είδη. Η Αναστασία είναι μια πολύ καλή λαϊκή τραγουδίστρια. Η Κλαυδία είναι εξαιρετική, είχα χρόνια να ακούσω τόσο καλή τραγουδίστρια».

Ποια μεγάλη επιτυχία είχε υποχρεώσει ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος να ηχογραφήσει η Πέγκυ Ζήνα, ενώ εκείνη δεν ήθελε καθόλου και ποιο άλλο διαχρονικό χιτ ήταν αρχικά να πει εκείνη αλλά κατέληξε στη Νατάσα Θεοδωρίδου;

Γιατί ο ίδιος δεν γράφει πλέον στίχους και αν η ζωή του είχε τίτλο ποιος θα ήταν;

