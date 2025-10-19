Σε συνέντευξή του στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος ρωτήθηκε, μεταξύ άλλων, για το νέο κεφάλαιο που έχει ανοίξει στην πολύχρονη «κόντρα» του Γρηγόρη Αρναούτογλου με τον Γιώργο Λιάγκα. «Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είναι το υπ’ αριθμόν 1 τηλεοπτικό πρόσωπο» απάντησε ο, γεννημένος στο Βέλγιο, ραδιοφωνικός παραγωγός.

«Και με τις τρεις εκπομπές σκίζει και δεν είναι τυχαίο» συνέχισε ο Ποσειδώνας. «Υπάρχει μια τριάδα στον ΑΝΤ1 που είναι κοινό μυστικό ότι δεν τα πήγαιναν καλά. Από τη μία ο Γρηγόρης, από την άλλη ο Γιώργος, από την άλλη ο Αντώνης».

Αξίξει να σημειωθεί ότι ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος αποχώρησε από την πρώτη κιόλας εβδομάδα από το «Πρωινό» με τη δικαιολογία ότι τον άγχωνε το πολύ πρωινό κανέναν, κάτι που δεν έπεισε κανέναν.

Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος διαψεύδει τον Γιώργο Λιάγκα για το «Η Ελλάδα ψηφίζει»

«Ξέρω αυτό που συζητιέται στον χώρο μας, ότι εξαιτίας ενός ατοπήματος που έκανε στο “Πρωινό” (σ.σ μετά τον θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ) αποφασίστηκε τελικά ότι δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή για να κάνει και κάτι ψυχαγωγικό. Αυτό γνωρίζω. Αλλά, εντάξει, δεν μπορεί να βγει να το πει ο ίδιος». αποκάλυψε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.

Τα λεγόμενά του όμως έρχονται σε πλήρη αντίθεση με όσα είχε υποστηρίξει ο Γιώργος Λιάγκας σχετικά με το συγκεκριμένο παιχνίδι που κατέληξε τελικά στον ΣΚΑΪ. Ο 56χρονος παρουσιαστής είχε πει ότι εκείνος δεν δέχτηκε να παρουσιάσει το «Η Ελλάδα ψηφίζει» και μάλιστα την περασμένη εβδομάδα είχε αναφέρει μέσα από την εκπομπή του ότι αν εκείνος έθετε τα πικάντικα ερωτήματα του παιχνιδιού σχετικά με τα πρόσωπα της showbiz, θα είχε υποστεί τις χειρότερες συνέπειες.