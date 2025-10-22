Αρνητικό ρεκόρ για «Καλημέρα Ελλάδα» στους πίνακες τηλεθέασης, αφού η εκπομπή του ΑΝΤ1 έκανε μέσο όρο στο κοινό 18-54 μόλις 3,6% βρέθηκε πιο κάτω από το «Ώρα Ελλάδος» του Open (5,4%). Ο Γιώργος Λιάγκας πήρε lead in μόλις 2,3% και κατέληξε στην πέμπτη θέση με 8,5%.

Την κούρσα στο δυναμικό κοινό δεν οδήγησε αυτή τη φορά η Κατερίνα Καινούργιου (14,9%) αλλά οι «Αταίριαστοι» με 15,2% (και 18% στο σύνολο κοινού). Το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 σημείωσε χτες εξαιρετικά χαμηλή επίδοση στο κρίσιμο, για εμπορικούς λόγους, target group των γυναικών 25-44 με μόλις 4,4%.

Σε επίπεδο συναγερμού παραμένουν τα ποσοστά του Κώστα Τσουρού στον ΣΚΑΪ (2,6%), ακόμα πιο χαμηλά το «Ρουκ Ζουκ» (5,9%) και το 5Χ5 (4,7%) στον ΑΝΤ1. Όσο για τον Θανάση Πάτρα στο Open, μετά τα αισιόδοξα ποσοστά τηλεθέασης της πρεμιέρας, η δεύτερη εκπομπή που βασίστηκε σε συνδέσεις skype δεν πήγε καθόλου καλά (1,9%).

Μεγάλο θέμα στον ΑΝΤ1 εντοπίζεται και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Νίκου Χατζηνικολάου, που βρέθηκε τελευταίο με μόλις 5% στο δυναμικό κοινό- αντιθέτως η μυθοπλασία της prime time έχει πλέον ανοδικές τάσεις με διψήφια ποσοστά κοντά στον ανταγωνισμό.

Ανοδικές τάσεις δεν είχε πάντως το τηλεπαιχνίδι The Wall του ΣΚΑΪ με τον Χρήστο Φερεντίνο με 7,1% στο κοινό 18-54 και ακόμα πιο χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης στο σύνολο κοινού (6,7%) που ψηφίζει σταθερά τον «Άγιο Έρωτα» του Alpha (20,4%) αλλά και τη «Γη της Ελιάς» του Mega (16,7%).