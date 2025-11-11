Μπορεί τα ποσοστά τηλεθέασης του Real View να μην είναι ακόμα τα επιθυμητά, η βραδινή εκπομπή του Open- και ειδικά η Σοφία Μουτίδου- συνεχίζει όμως να προκαλεί καθημερινά αναπαραγωγή και να δίνει τροφή για έντονες συζητήσεις στην πρωινή ζώνη. Αυτή τη φορά οι χαρακτηρισμοί της «κοράκια», «σαπίλα», «κιτρινίλα» για τους δημοσιογράφους. «Με ρωτάνε μόνο παπάτζες» σχολίασε μεταξύ άλλων. «Κάνουν κάτι που μοιάζει με δημοσιογραφία».

Η Έλενα Χριστοπούλου, η Ελίνα Παπίλα, η Σοφία Μουτίδου και η Δάφνη Καραβοκύρη.

Το πρωί της Τρίτης, στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, ο Ανδρέας Μικρούτσικος έκανε τις παρατηρήσεις του στον υπεύθυνο της εκπομπής, Θέμη Μάλλη, ο οποίος τον είχε στηρίξει πολύ σε δύσκολες στιγμές του στο πρόσφατο παρελθόν και είχαν συνεργαστεί στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου. «Να πει ο Θέμης στις παρουσιάστριες ότι τον καλεσμένο τον τσιγκλάμε, δεν τον προσβάλλουμε» ανέφερε χαρακτηρικά. «Δεν παίρνουμε κεφάλια για να έχουμε εμείς δίκιο».

Advertisement

Advertisement

Γιώργος Λιάγκας: «Η εκπομπή είναι η Μουτίδου, ξεκάθαρα»

Με τη Σοφία Μουτίδου και τα απαξιωτικά- όπως θεώρησαν- σχόλιά της για τους δημοσιογράφους ασχολήθηκε πιο στοχευμένα και το «Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα: «Ποιος μιλάει, η Οριάνα Φαλάτσι;» αναρωτήθηκε ο Πάνος Κατσαρίδης. «Το κακό είναι ότι κρίνει όλον τον κόσμο χωρίς να αναγνωρίζει πιθανά δικά της λάθη ή υπερβολές» συμπλήρωσε ο Γιώργος Λιάγκας. «Αισθάνομαι ότι έχει βγει να κάνει το τηλεοπτικό της μανιφέστο» πρόσθεσε η Φωτεινή Πετρογιάννη. «Σαν να κάνει εκπομπή για να πάρει εκδίκηση από μερικούς ανθρώπους που δεν συμπαθεί».

«Έχει καπελώσει τις άλλες τρεις, οι άλλες τρεις κυρίες είναι για να συμπληρώνουν τα λεγόμενα της κυρίας Μουτίδου» είπε τότε ο κεντρικός παρουσιαστής. «Παίζει πολύ ωραία τον ρόλο του λαγού» ανέφερε τότε ο Τάσος Τεργιάκης. «Από τη στιγμή που θεωρεί όλους τους δημοσιογράφους κοράκια γιατί δεν έμεινε στο YouTube;» αναρωτήθηκε η Γιώτα Κηπουρού.

«Δεν κάνουμε όλη την ίδια δουλειά στην τηλεόραση» συνέχισε ενοχλημένος ο Γιώργος Λιάγκας με αφορμή τα δηκτικά σχόλια της εκπομπής για την εκπομπή του με αφορμή τον χωρισμό της Δέσποινας Καμπούρη η οποία παρέμεινε αμίλητη αλλά η συναισθηματική της φόρτιση ήταν ολοφάνερη. «Μην πετάτε λάσπη για να ακολουθήσετε ένα κύμα. Δεν είμαστε όλοι ανθρωποφάγοι».

Το επίμαχο απόσπασμα από την εκπομπή Real View για τον χωρισμό της Δέσποινας Καμπούρη που μεταδόθηκε το βράδυ της Δευτέρας:

Ετεοκλής Παύλου VS Σοφίας Μουτίδου

Αρκετά ενοχλημένος με τα σχόλια της Σοφίας Μουτίδου εναντίον των δημοσιογράφων που χαρακτήρισε «κοράκια» και «σαπίλα» ήταν ο Ετεοκλής Παύλου: «Εκτός από ιατρικές γνωματεύσεις κάνει και μαθήματα δημοσιογραφίας είπε ο παρουσιαστής του Star. «Αν νιώθει ότι μπορεί να κάνει καλύτερα τη δουλειά των δημοσιογράφων, μπορεί να γεμίσει μόνη της την εκπομπή, να παράγει θέματα όχι να αναπαράγει».

«Δείνει μια ναρκισσιστική συμπεριφορά, όποιος δεν συμφωνεί με την κυρία Μουτίδου, είναι κοράκι, είναι σαπίλα» συνέχισε με ένταση. «Αυτό δεν ισχύει για τους δημοσιογράφους».