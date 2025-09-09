Πρεμιέρα έκανε το μεσημέρι της Δευτέρας η εκπομπή «Το ‘χουμε» με παρουσιαστή τον Κώστα Τσουρό. Αν και το νέο infotainment προϊόν του ΣΚΑΪ δεν άφησε καθόλου κακές εντυπώσεις, κατάφερε να συγκεντρώσει μόλις 3,5% στο δυναμικό κοινό (και 5% στο σύνολο). Η εκπομπή άγγιξε το 6,3% και έπεσε μέχρι το 2,2%.

Ακριβώς απέναντι στο Open, οι «Καθαρές Κουβέντες» του Σπύρου Χαριτάτου και της Αλεξάνδρας Χατζηγεωργίου έκαναν μέσο όρο 4,4% στο κοινό 18-54 (7,3% στο σύνολο), ενώ ο Νίκος Ευαγγελάτος παρέμεινε κυρίαρχος της ζώνης με 15,2% και στις δύο κατηγορίες κοινού.

Η σύζυγός του, Τατιάνα Στεφανίδου, έκανε 4,1% στο δυναμικό κοινό και 3,8% στο σύνολο, ενώ αμέσως μετά η Σία Κοσιώνη έμεινε στο 6%.

Ο μεγάλος νικητής της ημέρας ήταν ο Alpha αφού η, απογοητευτική εμφάνιση της Εθνικής μας απέναντι στη Δανία σημείωσε 39,3% στο δυναμικό κοινό και 38,8% στο σύνολο.

Ποιους προτίμησε το δυναμικό κοινό το πρωί

Στην πολύ πρωινή ζώνη, τα πράγματα πήγαν πολύ καλύτερα για τον ΣΚΑΪ αφού το δίδυμο Παυλόπουλου-Οικονόμου έκανε 20,3% στο δυναμικό και 21,9% στο σύνολο κοινού, αφήνοντας πίσω το δίδυμο Χασαπόπουλου- Βούλγαρη στο Mega me 15,2% και 18,4% αντίστοιχα.

Στην επόμενη ζώνη, η Κατερίνα Καραβάτου πήρε την πρωτιά στο δυναμικό κοινό με 14,7% αλλά στο σύνολο κερδισμένοι ήταν οι «Αταίριαστοι» με 19%.