Για όγδοη συνεχόμενη μέρα η Κατερίνα Καινούργιου έκοψε πρώτη το νήμα της τηλεθέασης στην πρωινή ζώνη, αυτή τη φορά με τα πιο υψηλά νούμερα που έχει σημειώσει: 21,7% στο δυναμικό κοινό με την εκπομπή να φτάνει το 25,6% σε τέταρτο. Η «Super Κατερίνα» κατάφερε να βγει πρώτη και στο σύνολο κοινού με 15,3%, ενώ στις γυναίκες 25-44 κατέγραψε 22,7%.

Λίγο νωρίτερα πάντως είχε συμβεί μια ενδιαφέρουσα ανατροπή, αφού το Happy Day βγήκε τρίτο στο δυναμικό κοινό (13,6%), κάτω από την «Κοινωνία Ώρα Mega» (15,2%) και το «Καλημέρα Ελλάδα» που έκανε άλμα στο 14,2%.

Ο Γιώργος Λιάγκας βρέθηκε στη δεύτερη θέση με 13,6% ενώ η Φαίη Σκορδά, αν και πλαισιωμένη από την dream team των πάνελ έκανε μέσο όρο 8,4% στο κοινό 18-54, ενώ στο σύνολο ανέβηκε στο 11,6%, καταλήγοντας όμως και πάλι στην τέταρτη θέση πίσω από τον ΑΝΤ1 και τον ΣΚΑΪ.

Στη μεσημεριανή ζώνη, η Ζήνα Κουτσελίνη αρχίζει να πλησιάζει τον Πέτρο Κουσουλό (9,3% και 12,6% αντίστοιχα), ενώ χαμηλές επιδόσεις κατέγραψε τόσο το «Ρουκ Ζουκ« (9,9%) όσο και το 5Χ5 (6,8%).

Πολύ χαμηλά παραμένει και ο Κώστας Τσουρός (2,3%) αλλά και η Τατιάνα Στεφανίδου (3,1%) με τον Σπύρο Χαριτάτο που παίζει απέναντί τους να σημειώνει 3,4%. Είναι αλήθεια ότι στα γραφεία του ΣΚΑΪ κάποιοι έχουν επιθυμήσει ήδη το My Style Rocks που σημείωνε πιο υψηλές επιδόσεις στην απογευματινή ζώνη;

Στη ζώνη του… Έρωτα

Στα κεντρικά δελτία ειδήσεων η απόλυτη κυριαρχία του Mega συνεχίζεται (14,6%) ενώ στην prime time ζώνη, ο Alpha κερδίζει τη μάχη για τρίτη μέρα με την πρεμιέρα του «Άγιου Έρωτα» να σημειώνει 14,8% στο δυναμικό κοινό (και 18,3% στο σύνολο), το Grand Hotel να αρκείται στο 7,1%, το Exathlon στο 7% και τη «Γη της Ελιάς» να σημειώνει 10,9%. Την έκπληξη όμως έκανε στη ζώνη αυτή η ξένη ταινία του Star, Wrath of a man, με 11,8%.

Είναι χαρακτηριστικό πως καμία σειρά του ΑΝΤ1 δεν έχει καταφέρει να κάνει διψήφιο ποσοστό τηλεθέασης, γεγονός που προκαλεί ανησυχία αφού η βραδινή ζώνη φέρνει και τα περισσότερα έσοδα στα κανάλια. Σε λίγες εβδομάδες εξάλλου θα μπει άλλος ένας παίκτης απέναντί τους, το ζωντανό τηλεοπτικό γυναικείο μαγκαζίνο του Open που φιλοδοξεί να πάρει και εκείνο ένα κομμάτι μιας πίτας που όλο και μικραίνει.