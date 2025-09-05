Τις εντυπώσεις έκλεψε το βράδυ της Πέμπτης η Σία Κοσιώνη στο κατάμεστο Καλλιμάρμαρο. Η 45χρονη ανκοργούμαν του ΣΚΑΪ παρουσίασε τη μεγάλη συναυλία του «Όλοι μαζί μπορούμε» που ήταν αφιερωμένη στον Στέλιο Καζαντζίδη.

Τη Σία Κοσιώνη συνόδευε ο σύζυγός της, και πρώην δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, ενώ το ζευγάρι κάθισε δίπλα στον σύζυγο της μητέρας του, Ντόρας Μπακογιάννη -και πρόεδρο της ΕΟΕ- Ισίδωρο Κούβελο.

Advertisement

Advertisement

Έχοντας αφήσει πλέον τα μαλλιά της πιο μακριά, η Σία Κοσιώνη προτίμησε να απαρνηθεί για λίγο τα αυστηρά ταγιέρ και κοστούμια των δελτίων ειδήσεων και να επενδύσει στυλιστικά σε μία δημιουργία της διάσημης κολομβιανής σχεδιάστριας Johanna Ortiz από την περσινή καλοκαιρινή resort συλλογή της- η αρχική αξία του εντυπωσιακού καφτανιού είναι τα 1700 ευρώ.

Το net-a-porter γράφει για την ταχύτατα ανερχόμενη σχεδιάστρια: «Εμπνευσμένη από τη μεταμορφωτική δύναμη των όμορφων υφασμάτων, δημιουργεί συλλογές που είναι θηλυκές και κομψές, προσκαλώντας τις γυναίκες να “διασκεδάσουν” με τα ready to wear ενδύματα. Αγαπάμε τα prints της, τη φρέσκια αλλά φορετή παλέτα χρωμάτων και τη κολακευτική χρήση των βολάν».

Αν και η 51χρονη, σήμερα, σχεδιάστρια ξεκίνησε την καριέρα της από την ηλιόλουστη Καλιφόρνια, πρόσφατα άνοιξε το κατάστημά της στη διάσημη λεωφόρο Μάντισον του Μανχάταν:

Σία Κοσιώνη: Τo πρόβλημα με το lead in του κεντρικού δελτίου συνεχίζεται

Μέχρι στιγμής οι επιδόσεις του Power Talk δεν έχουν καταφέρει να προσφέρουν μία ικανοποιητική ώθηση στο κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ. Η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου έκανε 5,5% τόσο στο σύνολο όσο και στο δυναμικό κοινό, ενώ η Σία Κοσιώνη έκανε μέσο όρο 7,6% στο δυναμικό κοινό και 10,2% στο σύνολο.