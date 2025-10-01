Λίγο πριν από τα μέσα Οκτωβρίου το Exathlon ρίχνει οριστικά αυλαία- όπως ήταν εξάλλου αρχικά προγραμματισμένο. Ένα αρκετά ακριβό πρόγραμμα για τα δεδομένα της εποχής που δεν κατάφερε να κάνει την επιτυχία που ήλπιζαν οι ιθύνοντες του ΣΚΑΪ.

Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η βραδινή ζώνη του καναλιού θα μείνει κενή: Με το The Voice να έχει ήδη βρει τη θέση του στην prime time ζώνη του Σαββατοκύριακου, ο Γιώργος Λιανός επιστρέφει με τον δεύτερο κύκλο του The Floor που έχει ήδη γυριστεί στην Ολλανδία. Tο The Floor jεκινάει ως quiz game και καταλήγει σε στρατηγικό mind game. Οι 100 παίκτες, όπου ο καθένας αντιπροσωπεύει ένα πεδίο γνώσης, παίρνουν θέση. Κάθε παίκτης και μία πρόκληση, όλοι όμως με τον ίδιο στόχο: Να σκεφτούν στρατηγικά και να κατακτήσουν όσο περισσότερο χώρο γίνεται πάνω στο The Floor, διεκδικώντας μέχρι 70.000 ευρώ.

Άμεσα στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ επιστρέφει και το τηλεπαιχνίδι «Η Ελλάδα ψηφίζει» θα προβάλλεται πλέον καθημερινές σε ζωντανή μετάδοση με τον Χρήστο Κούτρα και τον Γιάννη Ντσούνο με τις πικάντικες, συχνά ερωτήσεις του για τους διάσημους Έλληνες που είχαν συζητηθεί πολύ πέρσι.

Στον άμεσο προγραμματισμό του σταθμού μπαίνει και η νέα εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου με τίτλο «Στην αγκαλιά του Φάνη» που ξεκινάει γυρίσματα τις επόμενες μέρες: «Ο δημοφιλής κωμικός, παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός, με αστείρευτο χιούμορ και αγαπησιάρικη διάθεση, υποδέχεται σε κάθε εκπομπή δύο ξεχωριστούς καλεσμένουςαναφέρει ο ΣΚΑΪ».

«Ωστόσο, οι συνεντεύξεις δεν ακολουθούν ποτέ την πεπατημένη. Happenings, εξομολογήσεις, ανατροπές και διάδραση με το κοινό υπόσχονται να μην αφήσουν τον καλεσμένο να ησυχάσει λεπτό. Kαι αυτό αποτελεί δέσμευση. Το κοινό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εκπομπής: παρόν, ενεργό και ζωηρό, δεν παρακολουθεί απλά τα τεκταινόμενα αλλά συμμετέχει στα πάντα».

Στον ανταγωνισμό ρίχνεται φυσικά και το πολυαναμενόμενο τηλεπαιχνίδι The Wall με τον Χρήστο Φερεντίνο.Το δελτίο τύπου του ΣΚΑΪ το χαρακτηρίζει ως «Μια νέα διεθνή εκδοχή του τηλεπαιχνιδιού, που πρόσφατα προστέθηκε στο portofolio της NBC Universal Formats. Στέκεται δίπλα στους παίκτες και τους εμψυχώνει στην προσπάθεια τους να αντιμετωπίσουν τον γιγαντιαίο “Τοίχο” ύψους 12 μέτρων.

Σε κάθε επεισόδιο, δύο παίκτες βασίζονται στο πόσο καλά γνωρίζουν ο ένας τον άλλον, ώστε να πάρουν σημαντικές αποφάσεις σε κρίσιμες στιγμές. Σε συνδυασμό με τις γνώσεις τους και την “παντοδύναμη” τύχη, προσπαθούν να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα και να κερδίσουν το “γιγαντιαίο” έπαθλο έως 350.000 ευρώ».

«Σφηνάκια» μυθοπλασίας στο νέο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ

Το αγαπημένο δίδυμο Έλενα Χαραλαμπούδη και Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχονται στον ΣΚΑΪ και μαζί με τη δημιουργική ομάδα του 5 MINUTE MUM, μεταφέρουν στη μικρή οθόνη την επιτυχημένη σειρά Τότε VS Τώρα, που αγάπησαν χιλιάδες θεατές με εκατομμύρια views. Μάλιστα εξετάζεται σοβαρά η σκέψη, αντί για ωριαία επεισόδια, να γίνουν μικρότερα διάρκειας ενός τετάρτου που θα μπαίνουν ως «σφήνες» στο πρόγραμμα του σταθμού.

Μια σειρά μυθοπλασίας αυτοτελών επεισοδίων για δύο ζευγάρια, δυο εποχές και έναν κοινό παρανομαστή: τις ανθρώπινες σχέσεις. Το Τότε VS Τώρα είναι μια τρυφερή κωμωδία χαρακτήρων με καυστικό χιούμορ. Μια κοινωνική σάτιρα με πολλά κωμικά αλλά και ηθογραφικά στοιχεία, που συνδυάζει το γέλιο με την συγκίνηση και που φωτίζει τις διαφορές και τις ομοιότητες δύο εποχών μέσα από τις ζωές δύο ζευγαριών. Το «Τότε» είναι τα ‘80s-‘90s, το «Τώρα» είναι το 2025.

Η Έλενα Χαραλαμπούδη και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, μέσα από αυτοσχεδιασμούς και καυστικά κείμενα, υποδύονται τα δύο διαφορετικά ζευγάρια τότε και τώρα, ενώ σε κάθε επεισόδιο παρακολουθούμε το πώς η ίδια εμπειρία – ο γάμος, το ρεβεγιόν, η γέννα, η διασκέδαση, η αγορά αυτοκινήτου και όλα όσα συνδέονται με την καθημερινότητα της οικογένειας – βιώνονται στις δύο εποχές. Μέσα από τις αντιθέσεις αναδεικνύονται οι αλλαγές στις κοινωνικές συνθήκες, τις σχέσεις, τα συναισθήματα, αλλά και η σταθερή ανθρώπινη ανάγκη για συντροφικότητα και αποδοχή.

