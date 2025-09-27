To The Voice επέστρεψε το βράδυ του Σαββάτου από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ με μία μεγάλη έκπληξη για τους τέσσερις κριτές: Η πρώτη «διαγωνιζόμενη» των blind audiotions δεν ήταν άλλη από τη φετινή εκπρόσωπο της Ελλάδας στη Eurovision, Klavdia, η οποία τραγούδησε το Roxanne κάνοντας και τις καρέκλες να γυρίσουν από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα της ερμηνείας της.

Αφού την αγκάλιασαν όλοι, η Klavdia απόκαλεσε «σπίτι» της το The Voice, το παιχνίδι που είχε λάβει μέρος πριν από έξι χρόνια τραγουδώντας μάλιστα το ίδιο τραγούδι. Στη συνέχεια ερμήνευσε την «Αστερομάτα» που έστειλε την Ελλάδα στην 6η θέση του ευρωπαϊκού διαγωνισμού, μία από τις καλύτερες που έχει λάβει ποτέ η χώρα μας.

Advertisement

Advertisement

Εκτός από την Klavdia, αυτό που περίμεναν όλοι ήταν φυσικά η πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση του Γιώργου Μαζωνάκη μετά την ακούσια νοσηλεία του σε δημόσια ψυχιατρική κλινική, ο οποίος επέλεξε, όχι τυχαία, να φορέσει ένα ολόλευκο σύνολο.