Με τον καλύτερο τρόπο έκλεισε η εβδομάδα για τη Φαίη Σκορδά καθώς το Buongiorno πήρε την πρωτιά στο δυναμικό κοινό με 18,4% και μάλιστα, έχοντας πάρει lead in μόλις 7,3% κατάφερε να αγγίξει το 23%.

Εντύπωση προκαλεί επίσης το γεγονός ότι, εκτός από την εκπομπή της Σκορδά, ο ανταγωνισμός περιορίστηκε σε μονοψήφια ποσοστά, εκτός από την Κατερίνα Καινούργιου που έκανε 10,3%. Ο Γιώργος Λιάγκας έμεινε στο 9,7%, το δίδυμο Χατζίδου- Παύλου στο 8%, το δίδυμο Στραβελάκη- Καραμήτρου στο 6,3% και οι «Αταίριαστοι» στο 6%.

Λιάγκας- Σκορδά: «Μάχη» στο σύνολο κοινού

Στο σύνολο κοινού βέβαια τα δεδομένα ήταν πολύ διαφορετικά, αφού την πρωτιά πήρε το «Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα με 14,2% και το Buongiorno της Φαίης Σκορδά να ακολουθεί από κοντά με 13,8%.

Η εκπομπή της Σκορδά προηγήθηκε με μεγάλη διαφορά και στην πιο «κρίσιμη», για τη ζώνη αυτή, κατηγορία κοινού: Τις γυναίκες 25-44 που της χάρισαν 21,3%.

Νίκος Μάνεσης: «Πριόνισαν την καρέκλα του Παπαδάκη»

Καταπέλτης ήταν ο Νίκος Μάνεσης το πρωί του Σαββάτου με αφορμή την απώλεια του παλιού του συνεργάτη, Γιώργου Παπαδάκη: «Δεν θα μπορούσα να συνυπάρξω με ανθρώπους που έχυναν κροκοδείλια δάκρυα και γνώριζα, και το γνωρίζουν αυτοί πολύ καλύτερα ότι δεν τον σεβάστηκαν και τον έβλαψαν. Ο Γιώργος έφυγε πικραμένος και δεν τολμάει το πει κανείς. Ο πιο ταλαντούχος τηλεοπτικός άνθρωπος» ανέφερε.

«Με μεγάλη έκπληξη είδα και άκουσα να στριμώχνονται διάφοροι στις κάμερες για να κάνουν δηλώσεις, οι οποίοι δεν τον σεβάστηκαν. Κυρίες, κύριοι. Όπου υπάρχει υποκρισία προσπαθώ να είμαι διακριτικός. Του πριόνισαν την καρέκλα πολλοί. Και τηλεκριτικοί».

Σχολιάζοντας η ομάδα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» τη μεγάλη κόντρα που έχει ξεσπάει ανάμεσα στον Πάνο Κατσαρίδη και την Ελίνα Παπίλα, η κουβέντα κατέληξε στον Γιώργο Λιάγκα, με τον Κωνσταντίνο Βασάλο να τον κατηγορεί ότι «γλείφει» τον κεντρικό παρουσιαστή και «του ανεβάζει το εγώ του για να έχει δουλειά και του χρόνου».

Καθώς η αφορμή για τη συζήτηση που έχει ανοίξει εδώ και μέρες ήταν η ανοιχτή πρόσκληση της Παπίλα να έχει καλεσμένο τον Γιώργο Λιάγκα στο vidcast της, με τον τελευταίο να λέει ότι όσοι κάνουν διαδικτυακές εκπομπές θα προτιμούσαν να έχουν εκπομπή στην τηλεόραση, η Σίσσυ Χρηστίδου έβαλε στην εξίσωση τη σύντροφο του παρουσιαστή, Μαρία Αντωνά, που έχει επίσης το δικό της vidcast.

Η Ελίνα Παπίλα με τον σύζυγό της, Αντώνη Κελαϊδίτη.

«Η Ελίνα Παπίλα δίνει μαθήματα πολιτισμού» είπε η παρουσιάστρια του Mega. «Αυτή η επίθεση στα podcast ειδικά από τον Γιώργο Λιάγκα, αν ήσουν η Μαρία Αντωνά που κάνει το Talk to me και είναι εκτός τηλεόρασης, πώς θα ένιωθες; Όλη αυτή την ώρα τη Μαρία Αντωνά σκέφτομαι. Θα ένιωθα άσχημα αν ήμουν η Μαρία».