Επέστρεψε πριν από την αλλαγή του χρόνου από τη Νέα Υόρκη η Φαίη Σκορδά μαζί με τον σύντροφό της Αλέξανδρο και τους δύο γιους της, Γιάννη και Δημήτρη Λιάγκα. Αυτό είναι το δεύτερο ταξίδι που κάνει μέσα σε λίγους μήνες η 45χρονη παρουσιάστρια στην Αμερική με τον αγαπημένο της, ο οποίος έχει μεγάλο αρχιτεκτονικό γραφείο- τον Αύγουστο είχαν πάει μαζί στο Λος Άντζελες, το οποίο μάλιστα την είχε ενθουσιάσει.

Φαίη Σκορδά: Θα ντυθεί ξανά νύφη;

Αυτή τη φορά το ζευγάρι, που συζεί πλέον εδώ και αρκετούς μήνες στο Παλαιό Ψυχικό, πήραν μαζί και τα παιδιά της οπότε το ταξίδι είχε πιο «οικογενειακό» χαρακτήρα. Δεν είναι άλλωστε λίγοι εκείνοι που πιστεύουν πως η σχέση της Φαίης Σκορδά θα επισημοποιηθεί, αφού όπως είχε παραδεχτεί δημόσια είναι άνθρωπος που απολαμβάνει πολύ τη συντροφικότητα και δεν απορρίπτει καθόλου τη συνθήκη του γάμου.

Παρά το τσουχτερό κρύο και το χιόνι, η Φαίη με τον αγαπημενο της και τα παιδιά της επισκέφτηκαν μαγαζιά, μουσεία όπως το Guggenheim και το Μοντέρνας Τέχνης, παρακολούθησαν το μιούζικαλ «Ο υπέροχος Γκάτσμπι» στο Broadway, το οποίο τους ενθουσίασε, ενώ δεν παρέλειψαν να δουν από κοντά το άγαλμα της Ελευθερίας.

Κατά τη προσφιλή της συνήθεια, η Φαίη Σκορδά ανέβασε φωτογραφίες από τις λιχουδιές που δοκίμαζε ακόμα και στις καντίνες στους δρόμους του Μανχάτταν.