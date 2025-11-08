Αίσθηση προκαλεί το νέο τρέιλερ του Survivor που επιστρέφει στον ΣΚΑΪ τον Ιανουάριο από την τουρκική εταιρεία παραγωγής Acun Medya και παρουσιαστή τον Γιώργο Λιανό.

Ήδη από το απόγευμα του Σαββάτου στην εκπομπή του Weekend Live είχε ακουστεί ότι το φετινό Survivor θα έχει αρκετές διαφορές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και το τρέιλερ που ακολούθησε έδωσε την πρώτη γεύση: Με το «διχαστικό», για πολλούς, μόττο «Αυτή τη χρονιά η Ελλάδα χωρίζεται στα δύο», αντί για «Διάσημους« και «Μαχητές», θα υπάρχει η κόκκινη ομάδα «Αθηναίοι» και η μπλε «Επαρχιώτες», ένας όρος που επίσης για κάποιους δεν ακούγεται ιδιαίτερα κολακευτικός.

Survivor 2026: Μικρότερες αμοιβές στους παίκτες, μεγαλύτερο το έπαθλο του νικητή

Στην ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής οι υποψήφιοι παίκτες καλούνται να απαντήσουν σε αρκετές ερωτήσεις, όπως ποια είναι η «μεγαλύτερη τρέλα» που έχουν κάνει στη ζωή τους αλλά και ποιο ήταν το «πιο άτυχο περιστατικό» που τους έχει συμβεί. Το πιο σημαντικό κίνητρο έχει πάντως να κάνει με το χρηματικό έπαθλο, που αυτή τη φορά ανεβαίνει στις 250 χιλιάδες ευρώ, το μεγαλύτερο που έχει δοθεί ποτέ στην Ελληνική τηλεόραση.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο τελευταίος κύκλος του Survivor το 2024 είχε σημειώσει ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, μάλιστα ο τελικός είχε κάνει μέσο όρο μόλις 5% στο δυναμικό κοινό, οπότε υπάρχει μεγάλη αγωνία στον ΣΚΑΪ αν το 2026 τους φέρει ξανά διψήφια ποσοστά.

Το promo πάντως έχει ξεκινήσει και από άλλες εκπομπές του σταθμού- το βράδυ της Παρασκευής ο νικητής του 2022, Στάθης Σχίζας, «δάνεισε» το τρόπαιό του στον καλεσμένο του Φάνη Λαμπρόπουλου, Τριαντάφυλλο, ο οποίος φημολογείται εδώ και καιρό ότι θα επιστρέψει στον Άγιο Δομίνικο.