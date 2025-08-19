Η γυναίκα που αποκαλείται «Βασίλισσα της κεταμίνης» συμφώνησε να δηλώσει ένοχη για την πώληση των ναρκωτικών που τελικά κόστισαν την ζωή στον ηθοποιό της σειράς «Φιλαράκια», Μάθιου Πέρι.

Η Τζάσβιν Σάνγκα, 42 ετών, θα δηλώσει ένοχη για πέντε κατηγορίες στο Λος Άντζελες, συμπεριλαμβανομένης μιας κατηγορίας για διανομή κεταμίνης που οδήγησε σε θάνατο ή σωματική βλάβη, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η Αμερικανο-βρετανή αρχικά αντιμετώπιζε εννέα ποινικές κατηγορίες, αναφέρει το BBC. Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς χαρακτήρισαν το σπίτι της στο Λος Άντζελες ως «εμπορικό κέντρο ναρκωτικών» και βρήκαν δεκάδες φιαλίδια κεταμίνης κατά τη διάρκεια μιας επιδρομής.

Ο Πέρι βρέθηκε νεκρός σε ένα τζακούζι στην πίσω αυλή του σπιτιού του στο Λος Άντζελες τον Οκτώβριο του 2023, με την ιατροδικαστική εξέταση να διαπιστώνει ότι ο θάνατός του προκλήθηκε από τις οξείες επιπτώσεις της κεταμίνης.

Η Σάνγκα είναι ένα από τα πέντε άτομα -συμπεριλαμβανομένων γιατρών και του βοηθού του ηθοποιού- που, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, προμήθευσαν με κεταμίνη τον Πέρι, εκμεταλλευόμενοι τον εθισμό του στα ναρκωτικά για κέρδος, και οδήγησαν στον θάνατό του από υπερβολική δόση.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται: ο Δρ. Σαλβαδόρ Πλασένσια και ο Δρ. Μαρκ Τσάβες, δύο γιατροί που πουλούσαν κεταμίνη, ο Κένεθ Ιβαμάσα, ο οποίος εργαζόταν ως βοηθός του Πέρι και βοήθησε στην αγορά και με την ένεση κεταμίνης στον ηθοποιό, και ο Έρικ Φλέμινγκ, ο οποίος πουλούσε στον Πέρι κεταμίνη που είχε προμηθευτεί από τη Σάνγκα.

Και οι πέντε έχουν έκτοτε συμφωνήσει να δηλώσουν ένοχοι για τις κατηγορίες στην υπόθεση. Η ποινική δίκη της Σάνγκα είχε αναβληθεί αρκετές φορές και προς το παρόν έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον επόμενο μήνα.

Αναμένεται να εμφανιστεί σε ομοσπονδιακό δικαστήριο τις επόμενες εβδομάδες για να δηλώσει επίσημα την ενοχή της στο πλαίσιο της συμφωνίας με τις ομοσπονδιακές αρχές.

Ο δικηγόρος της, Μαρκ Γεράγκος, δήλωσε στο BBC ότι «αναλαμβάνει την ευθύνη για τις πράξεις της».

Ο Σάνγκα αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή φυλάκισης 65 ετών σε ομοσπονδιακή φυλακή, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Τι είναι η κεταμίνη

Η κεταμίνη είναι ένα αναισθητικό που έχει κάποιες παραισθησιογόνες επιδράσεις. Μπορεί να διαστρεβλώσει την αντίληψη της όρασης και του ήχου και να κάνει τον χρήστη να αισθάνεται αποσυνδεδεμένος και ότι δεν έχει τον έλεγχο.

Χρησιμοποιείται ως ενέσιμο αναισθητικό για ανθρώπους και ζώα, επειδή κάνει τους ασθενείς να αισθάνονται αποκομμένοι από τον πόνο και το περιβάλλον τους.

Η ουσία υποτίθεται ότι πρέπει να χορηγείται μόνο από γιατρό και οι ασθενείς που έχουν λάβει το φάρμακο θα πρέπει να παρακολουθούνται από επαγγελματία υγείας λόγω των πιθανών βλαβερών επιπτώσεών του.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας παραδοχής της, η 42χρονη δήλωσε επίσης ένοχη για την πώληση κεταμίνης σε έναν άνδρα ονόματι Cody McLaury τον Αύγουστο του 2019, ο οποίος πέθανε λίγες ώρες μετά την αγορά από υπερβολική δόση ναρκωτικών, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Οι ομοσπονδιακές αρχές κατηγόρησαν τη Σάνγκα ότι προμήθευε κεταμίνη από το «σπίτι» της στο Βόρειο Χόλιγουντ τουλάχιστον από το 2019, συνεργαζόμενη με διασημότητες και πελάτες υψηλού επιπέδου.

Περισσότερα από 80 φιαλίδια κεταμίνης φέρονται να βρέθηκαν σε έρευνα στην οικία της πριν από τη σύλληψή της τον Μάρτιο του 2024, μαζί με χιλιάδες χάπια που περιείχαν μεθαμφεταμίνη, κοκαΐνη και Xanax.

Λέγεται ότι η Σάνγκα συναναστρεφόταν κοινωνικά με διασημότητες, με μια φίλη της να λέει ότι παρευρέθηκε στις Χρυσές Σφαίρες και τα Όσκαρ.

Η παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απεικόνιζε έναν εκκεντρικό τρόπο ζωής, που περιλάμβανε πάρτι και ταξίδια στην Ιαπωνία και το Μεξικό.

