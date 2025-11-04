Με υψηλά ποσοστά τηλεθέασης υποδέχτηκε το κοινό την επιστροφή του Αντώνη Κανάκη και της παρέας του στον ΑΝΤ1. Το δυναμικό κοινό του έδωσε 22,5% με την τηλεθέαση να αγγίζει το 25,9% στο τελευταίο τέταρτο. Το «Ράδιο Αρβύλα» σημείωσε 20,8% στο σύνολο κοινού αγγίζοντας στο φινάλε το 25,7%.

Πιο χλιαρή η υποδοχή του πολυσυζητημένου Real View στην prime time ζώνη του Open, παρά το γεγονός ότι η εκπομπή είχε αρκετό ενδιαφέρον, το πλατό κέρδισε τις εντυπώσεις και οι τέσσερις παρουσιάστριες έθιξαν πολλά θέματα της επικαιρότητας με τη Σοφία Μουτίδου να ξεχωρίζει από τα πρώτα κιόλας λεπτά και την Ελίνα Παπίλα να… εκπέμπει σε λίγο πιο χαμηλή συχνότητα από τις άλλες κυρίες του πάνελ.

Η πρεμιέρα σημείωσε 3,4% στο δυναμικό κοινό, 3,6% στο σύνολο, με τα ποσοστά τηλεθέασης να αγγίζουν σε τέταρτο το 5,1%. Η προσπάθεια πάντως κρίνεται αρκετά τίμια, με τις τέσσερις κυρίες να μην αναπτύσσουν ανταγωνισμό μεταξύ τους ή άγχος να ξεχωρίσουν και μια μικρή αμηχανία κάθε φορά που περνούσαν από το ένα θέμα στο άλλο.

Διατήρησε τα υψηλά ποσοστά της η Κατερίνα Καινούργιου

Μέχρι το 34,1% έφτασε η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» με την εκπομπή να πέφτει κάτω από το 20% μόνο την τελευταία ώρα (μ.ο 21,1%). Στη συνέχεια η Κατερίνα Καινούργιου διατήρησε την πρωτιά με 14,8% στο δυναμικό κοινό και τον Γιώργο Λιάγκα να πέφτει στην πέμπτη θέση με 8,6%. Στο σύνολο οι «Αταίριαστοι» παραμένοι αήτηττοι (17,9%) και πίσω τους το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 (13,5%).

Διψήφια ποσοστά για το δίδυμο Πορτοσάλτε- Αναστασοπούλου στο κοινό 18-54 (10,3%), χαμηλά ο Κώστας Τσουρός (2,9%) αλλά και το The Wall του Χρήστου Φερεντίνου δεν καταφέρνει να φέρει τα αναμενόμενα ποσοστά για τον ΣΚΑΪ (7,6%).

Αντιθέτως τα ποσοστά της «Φάρμας» του Star φέρνουν ικανοποίηση στο κανάλι της Κηφισιάς (11,4%), σε αντίθεση με το Grand Hotel, το οποίο, παρά το υψηλό lead in του Κανάκη, περιορίστηκε στο 9,8% με τον «Δικαστή» να αρκείται στο 9%.

Ο Φάνης Μουρατίδης παρουσιάζει το Money Drop στον ΣΚΑΪ.

Πολύ χαμηλά ποσοστά για τα δεδομένα του Alpha και για την πρεμιέρα του Money Drop με τον Φάνη Μουρατίδη (7%), στην παγκόσμια, ίσως πρωτοτυπία, να προγραμματίζεται τηλεπαιχνίδι στη late night ζώνη.