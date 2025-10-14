Ο Κώστας Τσουρός έχει ήδη συμπληρώσει 13 χρόνια στην ιδιωτική τηλεόραση μετά από μια δεκαετία στην κρατική. Ένα παιδί της ενημέρωσης που βούτηξε στα θολά, πολλές φορές, νερά της ψυχαγωγίας χωρίς σωσίβιο. Στην αρχή «λαχάνιασε» αλλά κατάφερε να βγει στην ακτή και να ξανακολυμπήσει με μεγαλύτερη άνεση. Τον συναντήσαμε στο καμαρίνι του λίγο μετά το τέλος της απογευματινής καθημερινής εκπομπής του στον ΣΚΑΪ με τίτλο «Το ‘χουμε».

«Τα πρώτα χρόνια της ψυχαγωγίας, όταν ήμουν στο “Πρωινό” με τη Φαίη Σκορδά, είχα μία άγνοια κινδύνου, άνοιγα το στόμα μου και έλεγα πράγματα που δεν μπορούσα να φιλτράρω τότε. Έλεγα πράγματα που ούτε εγώ πίστευα ότι θα τα έλεγα ποτέ. Αν άλλαζα κάτι σε αυτή την πορεία, θα ήταν αυτό».

Advertisement

Advertisement

«Το Dancing with the Stars ήταν ό,τι πιο δύσκολο έχω κάνει στη ζωή μου. Η Φαίη δεν ήταν σύμφωνη τότε. Μου είχε πει “εγώ δεν το θεωρώ σωστό να πας”».

Για την κριτική: «Είναι πάντα καλοδεχούμενη όταν είναι καλοπροαίρετη. ‘Οταν είναι εμμονική, τότε με νευριάζει. Το να βγαίνουν από τις πρώτες μέρες μιας νέας εκπομπής, σε ένα νέο κανάλι, και σε μένα και στην Τατιάνα με τίτλους “Κόβεται”, “Φιάσκο” και λέξεις που δεν μπορώ να πω, το θεωρώ τραγικό».

«Στη Φαίη έμαθα τo lifestyle, στη Ναταλία πήρα το πτυχίο μου. Όταν πήγα στην Ελεονώρα ήμουν πιο έτοιμος».

Ο Κώστας Τσουρός με την ομάδα της εκπομπή του στον ΣΚΑΪ.

«Με τον Γιώργο Λιάγκα δεν είμαστε φίλοι. Έχουμε μια επαφή, δεν σημαίνει ότι είμαστε φίλοι».

Για το τίμημα της δουλειάς του και την προδοσία από ανθρώπους του χώρου του: «Αυτό που έχω πληρώσει ήταν ότι ήμουν πολύ καλοπροαίρετος. Με κάποιους ένιωθα ότι είμαστε φίλοι, πηγαίναμε μαζί διακοπές και μου έσκαβαν τον λάκκο. Ήταν μια περίοδος στην επαγγελματική μου διαδρομή που ήταν μαύρη και δεν θέλω να τη θυμάμαι.

Κώστας Τσουρός: «Στο Mega πλήρωσα την ειλικρίνειά μου»

Για τη μεταγραφή του στον ΣΚΑΪ από το Mega: «Δεν ξέρω αν ήταν εύκολη απόφαση, αλλά ήταν συνειδητή. Δεν έφυγα με πολλή χαρά αλλά χαίρομαι που είμαι στον ΣΚΑΪ. Δεν συνηθίζω να μετανιώνω για τις επιλογές μου».

Advertisement

Του έχει μείνει πικρία από το άδοξο τέλος της συνεργασίας του με το Mega; «Ναι, αλλά προσπαθώ να το αφήσω πίσω μου, είναι ένα κεφάλαιο που έχει κλείσει, έχω προχωρήσει μπροστά. Πάντα έχω στο μυαλό μου ότι το Mega είναι το κανάλι που με έκανε κεντρικό παρουσιαστή».

Ενημέρωση ή ψυχαγωγία; «Έχω περισσότερη αγάπη στην ενημέρωση αλλά συνεχίζω να έχω έρωτα στην ψυχαγωγία. Είναι παράλληλη σχέση».

«Κάθε μέρα μαλώνω τον εαυτό μου. Έχω “μαστιγωθεί” πολλές φορές. Είμαι πολύ αυστηρός με τον εαυτό μου».

Advertisement

Θα βαθμολογούσε υψηλότερα τον εαυτό του ως σύντροφο ή ως παρουσιαστή; «Νομίζω ως παρουσιαστή. Ως σύντροφος έχω κάνει πολλά λάθη. Ναι, έχω υπάρξει και άπιστος. Μου έχει τύχει (σ.σ να με απατήσουν) και να το μάθω από το τρίτο πρόσωπο. Παλιότερα ήμουν πιο εκρηκτικός. Ο εαυτός μου τώρα μου αρέσει περισσότερο. Παλιά δεν με γούσταρα, τώρα με γουστάρω».

«Κάνω πολλά χρόνια ψυχοθεραπεία, ξεκίνησα στα 29. Με βοήθησε πολύ να αγαπήσω τον εαυτό μου, να αγαπήσω αυτό που πραγματικά είμαι. Με βοήθησε να ομαλοποιήσω τη ζωή μου. Υπήρξαν περίοδοι που είχα πολλά σκοτάδια και επειδή κατάφερα να βγω, είμαι πολύ περήφανος γι’ αυτό».

Advertisement