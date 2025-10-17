Για άλλη μία μέρα το δίδυμο Βούλγαρη-Χασαπόπουλου πήρε την πρωτιά στο δυναμικό κοινό με 17,3% με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να ακολουθεί με 15,8%. Πολύ χαμηλά το «Καλημέρα Ελλάδα» με 6,4%, ενώ στο σύνολο κοινού πρώτος έκοψε το νήμα ο ΣΚΑΪ με 18,8%.

Στη συνέχεια το δυναμικό κοινό χάρισε 20,2% στην Κατερίνα Καινούργιου με τους υπόλοιπους να περνούν ίσα ίσα τη βάση: 11,9% για τη Φαίη Σκορδά, 11% για τον Γιώργο Λιάγκα, 10,4% για τους Χατζίδου- Παύλου, ενώ το δίδυμο Στραβελάκη- Καραμήτρου στο Open έκανε μόλις 2,5%. Όπως πάντα η πρωτιά στο σύνολο κοινού πήγε στους «Αταίριαστους» (16,1%), ενώ ενδιαφέρον έχει ότι το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 βγήκε τέταρτο στο σύνολο κοινού με 11,8%.

Η Ζήνα Κουτσελίνη κατάφερε πρώτη φορά να περάσει μπροστά (έστω και 0,1%) μπροστά από τον Πέτρο Κουσουλό στο δυναμικό κοινό, αν και στη συγκεκριμένη ζώνη νικητής βγαίνει καθημερινά ο Alpha, αφού η επανάληψη της σειράς «Το σόι σου» έκανε μέσο όρο 29,6%. Έχοντας πάρει lead in 27,8% από τη στήλη της μαγειρικής στη «Super Κατερίνα», η σειρά άγγιξε στο πρώτο τέταρτο το 31,3% που ήταν και η υψηλότερη επίδοση της ημέρας.

Άλλο ένα δύσκολο μεσημέρι για τον ΣΚΑΪ: 4,5% για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη και 2,4% για τον Κώστα Τσουρό που έπεσε μέχρι το 1,4% σε τέταρτο. Χαμηλά και ο Σπύρος Χαριτάτος στο Open με 3,7% στο δυναμικό κοινό, στα ύψη ο Νίκος Ευαγγελάτος μ3 16%, ενώ τα τηλεπαιχνίδια του ΑΝΤ1 είχαν μια ανοδική τάση, ξεπερνώντας το 10%.

Ανίκητη παραμένη η Ράνια Τζίμα στο Mega με 19,4% στο κοινό 18-54 και 16,9% στο σύνολο, ενώ την ίδια ώρα ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, που ετοιμάζεται να «παραχωρήσει» τη ζώνη στον, πρώην φίλο του, Αντώνη Κανάκη, σημείωσε 10,2% και η σειρά «Να μ’ αγαπάς» του Alpha κέρδισε το 11,2 του δυναμικού κοινού.

Τι προτίμησε το δυναμικό κοινό στην prime time ζώνη

Καλές επιδόσεις για τις σειρές του Alpha , «Άγιος Έρωτας» (12,1%) και το «Να με λες μαμά» (14,9%), μόλις 9.6% για το Grand Hotel του ΑΝΤ1- και οι τρεις σειρές ανεβάζουν αρκετά τα ποσοστά τους στις μεγαλύτερες ηλικίες) ενώ η «προξενήτρα» Ζενεβιέβ στο Star βγήκε ραντεβού με το 10,3% του κοινού 18-54. Πρωτιά για το Hoteλ Ελvira του Mega με 14,6% και τη «Γη της Ελιάς» να σημειώνει 10,5% στο δυναμικό κοινό και 16,3% στο σύνολο.

Στη late night ζώνη, νικητής αναδείχτηκε ο Αντώνης Σρόιτερ, με την «Αυτοψία» του στις Αγροτικές Φυλακές Χανίων να συγκεντρώνει 17,7% και μεγάλος χαμένος ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος με 2,4% με τον Νίκο Χατζηνικολάου να περιορίζεται στο 5,4%.