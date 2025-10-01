Στο νέο τεύχος του περιοδικού ΟΚ! φιλοξενούνται φωτογραφίες του Γιώργου Λιάγκα με τη σύντροφό του Μαρία Αντωνά αλλά και της Φαίης Σκορδά με τον γιο της Δημήτρη στο αεροδρόμιο.

Οι φωτογραφίες αυτές είχαν τραβηχτεί με διαφορά λίγης ώρας το βράδυ της Κυριακής 28/9 στο χώρο αφίξεων του Ελ. Βενιζέλος. Σύμφωνα με το περιοδικό ΟΚ!, η Φαίη Σκορδά είχε βρεθεί εκεί για να παραλάβει τον μικρότερο γιο της που επέστρεφε μαζί με έναν φίλο του από το Κιλκίς όπου είχε περάσει το Σαββατοκύριακο μαζί με τη γιαγιά του, ενώ το ζεύγος Λιάγκα- Αντωνά γυρνούσε στην Ελλάδα από μια διήμερη ρομαντική απόδραση στη Βενετία.

Οι πληροφορίες της HuffPost αναφέρουν μάλιστα πως, αν η πτήση του ζεύγους Λιάγκα- Αντωνά δεν είχε τελικά μεγάλη καθυστέρηση, δεν αποκλείεται να συναντιόντουσαν στο αεροδόμιο με τη Φαίη Σκορδά, που αντιλήφθηκε αμέσως την παρουσία του φωτογράφου, ο οποίος βρισκόταν εκεί για να απαθανατίσει τον πρώην σύζυγό της με τη σύντροφό του.

Σκορδά- Λιάγκας: Πάνω από όλους τα παιδιά τους

Μπορεί ως ζευγάρι να είχαν πολλές διαφωνίες στο παρελθόν, στο μόνο όμως που συμφωνούσαν ήταν ότι και οι δύο ήθελαν πάντα το καλύτερο για τους δύο τους γιους. Η απόφαση της Φαίης Σκορδά να μετακομίσει στα βόρεια προάστια πριν από δύο χρόνια είχε μάλιστα στεναχωρήσει πολύ τον Γιώργο Λιάγκα, ο οποίος επιθυμεί να αποτελεί μέρος της καθημερινότητας του Γιάννη και του Δημήτρη.

Η τελευταία δημόσια συνάντηση της Φαίης Σκορδά και του Γιώργου Λιάγκα είχε γίνει στα τέλη της περασμένης σεζόν με τη Φαίη να αποχωρεί με το που αντιλήφθηκε την άφιξή του στο event του πρώην συζύγο του: