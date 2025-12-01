Με θετικό πρόσημο ξεκίνησε η μέρα για τον ΣΚΑΪ, αφού η εκπομπή «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη έκανε μέσο όρο 13,2% στο δυναμικό κοινό και 18,8% στο σύνολο.

Η Φαίη Μαυραγάνη παρουσιάζει την πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΪ «Καλημέρα».

Στη συνέχεια το νήμα έκοψε πρώτος ο σύζυγος της Φαίης Μαυραγάνη, Νίκος Μάνεσης, στον Alpha με 17,6% στο δυναμικό και 19,3% στο σύνολο. Καλή επίδοση για τη Σίσσυ Χρηστίδου με 14,9% -μάλιστα η εκπομπή άγγιξε το 20,5% από τις 10:15 μέχρι τις 10:30. Αρνητικό ρεκόρ για την Ελένη Τσολάκη στον ΑΝΤ1 με 4,6% (η εκπομπή έπεσε μέχρι το 2,4%), οι «Δεκατιανοί» σημείωσαν 6,1% και το «Ραντεβού το ΣΚ» του Open έπεσε στο 3,2%.

Στη μεσημεριανή ζώνη, η Ναταλία Γερμανού δεν διανύει την καλύτερη σεζόν της (9,8%), όταν η ελληνική ταινία «Ο εξυπνάκιας» στο Star κέρδισε το 17,3% του δυναμικού κοινού. Στο 5,3% ο Δημήτρης Πανόπουλος με τη Μάρτζυ Λαζάρου στον ΣΚΑΪ, ανεβασμένο, για το δεδομένα του Open, το «Εδώ TV» (4%), στο 9,5% η Αναστασία Γιάμαλη στο Mega (και 13,7% στο σύνολο).

Στην απογευματινή ζώνη, κάθε άλλο παρά ευχαριστημένοι μπορεί να είναι στον ΣΚΑΪ με το 4% του παιχνιδιού «Η Ελλάδα ψηφίζει», όταν η ελληνική ταινία του Star, «Φωνάζει ο κλέφτης» έκανε την ίδια ώρα 15,1% στο δυναμικό κοινό και ο «Τροχός της τύχης» μέσο όρο 12,2%.

Στα δελτία ειδήσεων κερδισμένος ο Alpha με 14,5% στο δυναμικό κοινό, ενώ τα «Φαντάσματα» του Star (13,7%) αλλά και το «Μια νύχτα μόνο» του Mega (13,3%) κέρδισαν για άλλη μια φορά το The Voice το οποίο ξεκίνησε με μονοψήφια ποσοστά για να φτάσει το 20% τα μεσάνυχτα (μ.ο 14,7%). Στο σύνολο κοινό η σειρά του ζεύγους Λάλου-Λαμπροπούλου έκανε μέσο όρο 20,6%

Η «Γη της Ελιάς» περιορίστηκε στο 9% (17,2% όμως στο σύνολο κοινού), το IQ 160 με το δίδυμο Κουρή- Καρύδη έκανε μέσο όρο 11,6%, ενώ η special εκδοχή του «Εκατομμυριούχου» δεν κατάφερε να σταθεί δυναμικά απέναντι στον ανταγωνισμό (6,2%).