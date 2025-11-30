Οριακά έχασε την πρωτιά η εκπομπή του Νίκου Μάνεση το πρωί του Σαββάτου «κατακτώντας» το 14,6% του δυναμικού κοινού με τη Σίσσυ Χρηστίδου να ανεβαίνει στο 14,7%, τους «Δεκατιανούς» του ΣΚΑΪ στο 10,4%, την Ελένη Τσολάκη στο 6,9% και δίδυμο Κωνσταντάρα-Μαλέσκου στο 4,7%. Στο σύνολο κοινού μάλιστα ο Νίκος Μάνεσης ανέβηκε στο 18,7%.

Στη μεσημεριανή ζώνη, η Ναταλία Γερμανού δεν κατάφερε να πάρει την πρωτιά στο κοινό 18-54 με το 12,3%, αφού την πέρασε η ελληνική ταινία του ΑΝΤ1 «Ο τρελοπενηντάρης» (14,7%) ενώ ο Δημήτρης Πανόπουλος με τη Μάρτζυ Λαζάρου έκαναν μέσο όρο 4,4% (6,8% στο σύνολο κοινού).

Η εκπομπή της Αναστασίας Γιάμαλη έκανε μέσο όρο 8,7% ενώ το δίδυμο Γκουντάρα-Κάκκαβα με καλεσμένο τον Γιώργο Τσαλίκη σημείωσε 3,9%. Την ίδια ώρα η ταινία «Ο παράς και ο ο φουκαράς» χάριζε την πρωτιά στο Star με 12,5%.

Χαμηλές επιδόσεις για την εκπομπή Τhe Roadshow

Στα κεντρικά δελτία ειδήσεων του Σαββάτου ο Alpha πήρε οριακά την πρωτιά από το Mega (14%- 13,4%) στο δυναμικό κοινό. Πολύ χαμηλή επίδοση για τη σειρά Hoteλ Ελvira 5,7%, απέναντι από τον «τυφώνα» του The Voice που έχοντας πλέον περάσει στη φάση των knock outs έκανε μέσο όρο 19%. Μονοψήφια για το The Roadshow του Γρηγόρη Αρναούτογλου (9,8%), ενώ η ταξιδιωτική εκπομπή του Άκη Πετρετζίκη στον Alpha ανέβηκε στο 10,2%.

Στη late night ζώνη η πρεμιέρα του After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά στο Open με καλεσμένη την Κατερίνα Λιόλιου έμεινε στο 3,5%.