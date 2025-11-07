«Happy» ποσοστά (17,9%) για τη Σταματίνα Τσιμτσιλή που κατέκτησε την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό, με το δίδυμο Οικονόμου- Παυλόπουλου στον ΣΚΑΪ να κερδίσει το σύνολο κοινού με 17,2%. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο κοινό 18-54, το Open πέρασε μπροστά από τον ΑΝΤ1 με 7,8% και 6,5% αντίστοιχα.

«Super» επιδόσεις στο δυναμικό κοινό για την Κατερίνα Καινούργιου με 16,9% και στη δεύτερη θέση συναντάμε τους «Αταίριαστους» με 10,4%, οι οποίοι διατήρησαν την πρωτιά στο σύνολο κοινού. με 16,1%. Ιδιαίτερα χαμηλά το Buongiorno του Mega με 8,7%, ενώ ο Γιώργος Λιάγκας έμεινε στο 9,2%.

Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Μαρία Αναστασοπούλου.

Συνεχίζει να κάνει διψήφια νούμερα στο δυναμικό κοινό το δίδυμο Πορτοσάλτε- Αναστασοπούλου στον ΣΚΑΪ (10,7%) ενώ ο Θανάσης Πάτρας στο Open έπεσε στο 3%. Με lead in άνω του 6% από τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, ο Κώστας Τσουρός έκανε μέσο όρο 2,6%– μάλιστα στο δεύτερο μέρος της ψυχαγωγίας η εκπομπή έπεσε στο 1,2%. Την ίδια ώρα ο Σπύρος Χαριτάτος στο Open έκανε 4,1% και ο Νίκος Ευαγγελάτος παρέμεινε αγκιστρωμένος στην πρώτη θέση με 14,6% στο κοινό 18-54.

Άνοδος για το 5Χ5 στον ΑΝΤ1 με 11,9%, επιστροφή στα διψήφια για τη Δέσποινα Μοιραράκη με 10,7%, πρωτιά στο δυναμικό κοινό για τον Πέτρο Πολυχρονίδη (16,9%).

Στα δελτία ειδήσεων και το δυναμικό αλλά και το σύνολο κοινού προτίμησε τον Αντώνη Σρόιτερ με 14,8% και 16,3% αντίστοιχα, ενώ στη συνέχεια ο αγώνας Μάλμε- ΠΑΟ σημείωσε 15%.

Πτώση για το Real View χωρίς τη Σοφία Μουτίδου στο πλατό (2,1%), μονοψήφια για το Hoteλ Ελvira (8,7%) στο δυναμικό κοινό αλλά και για τη «Γη της Ελιάς» στο Mega (9,4%). Στον Alpha το «Να μ’ αγαπάς έκανε 10,8%, ο «Άγιος Έρωτας» 12,9% (αλλά 20,7% στο σύνολο), το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι» 11,6% και οι «Πρωταγωνιστές» 11,9%.

Στο 9,3% το First Dates του Star και μόλις 7,5% για το The Floor με τον Γιώργο Λιανό στο κοινό 18-54.

Στον ΣΚΑΪ, ο Πάνος Μουζουράκης ανέβασε τα ποσοστά του Φάνη Λαμπρόπουλου (8,9%), η παρέα του Κωνσταντίνου Μπογδάνου στο Open σημείωσε 4,1% στο δυναμικό κοινό, με τη «Μεγάλη Εικόνα» του Mega να κάνει μέσο όρο 9,4%. στο δυναμικό και 12,7% στο σύνολο κοινού.