Για άλλη μια φορά το Happy Day (13,7%) και η «Super Κατερίνα» (13,7%) κέρδισαν την προτίμηση του δυναμικού κοινού. Υψηλές επιδόσεις για την «Κοινωνία ώρα Mega» με 18,4%, σε ανοδική τροχιά οι «Αταίριαστοι» (10,5%) που βρέθηκε πάνω από τη Φαίη Σκορδά (9,2%), τον Γιώργο Λιάγκα (8,9%) και το δίδυμο Χατζίδου- Παύλου (8,2%) και το δίδυμο Στραβελάκη- Καραμήτρου (5,2%).

Στο σύνολο κοινού οι «Αταίριαστοι» έκοψαν, όπως πάντα, πρώτοι το νήμα με 17% ενώ στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Κατερίνα Καινούργιου με 13%.

Υψηλά ποσοστά για τις Αποκαλύψεις του Πέτρου Κουσουλού (16,7%) στο κοινό 18-54 , 11,9% για τη Ζήνα Κουτσελίνη, 9,2% για το δίδυμο Πορτοσάλτε-Αναστασοπούλου. Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης έπεσε στο 4,2%, ο Κώστας Τσουρός ανέβηκε στο 4,1%, ενώ λίγο νωρίτερα ο Θανάσης Πάτρας στο Open είχε κερδίσει το 3,6% του δυναμικού κοινού. Πολύ χαμηλά το 5Χ5 στον ΑΝΤ1 με μόλις 5,6% στο δυναμικό κοινό- το κανάλι ελπίζει σε άνοδο με τα special επεισόδια που θα ξεκινήσουν σε λίγους μέρες.

Στα κεντρικά δελτία ειδήσεων, την πρωτιά στο δυναμικό κοινό πήρε η Ράνια Τζίμα με 14,3% ενώ το σύνολο κοινό κέρδισε οριακά ο Αντώνης Σρόιτερ με το ίδιο ποσοστό (14,3%).

Άνοδος για τη σειρά του Alpha Να μ’ αγαπάς (17,4%), στο 14,9% ο «Άγιος Έρωτας» ( που ισοψήφισε με το Hoteλ Ελvira του Mega) και 13,9% για το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι». Το μουσικό παιχνίδι της Έλλης Κοκκίνου άλλαξε μέρα προβολής αλλά τα ποσοστά παρέμενειναν μονοψήφια (9,3%), ενώ το First Dates βρέθηκε πιο ψηλά με 10,3% στο δυναμικό κοινό. Πιο χαμηλά το The Floor του Γιώργου Λιανού (8,5%).

Το είδε αργά το βράδυ το δυναμικό κοινό

Στη late night ζώνη το δυναμικό κοινό μοίρασε την πίτα σε μικρά κομμάτια και κανείς δεν κατάφερε να χαμογέλασει πλατιά, εκτός ίσως από τον Κωσταντίνο Μπογδάνο (5,5%) που πέρασε μπροστά από τον Νίκο Χατζηνικολάου (5,1%) με καλεσμένο τον Αχιλλέα Μπέο. Στο 7,1% η «Αυτοψία» του Αντώνη Σρόιτερ, πιο ψηλά το Mega Stories (8,9%) και μεγάλο χαμένο τον Φάνη Λαμπρόπουλο με 3,1% στο δυναμικό κοινό. Στο σύνολο κοινού η Δώρα Αναγνωστοπούλου με μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή για την υποβοηθούμενη ευθανασία ανέβηκε στο 13%.