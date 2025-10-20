Όπως και το Σάββατο, έτσι και την Κυριακή, ο Νίκος Μάνεσης πήρε την πρωτιά στην πρωινή ζώνη με 13,7% στο δυναμικό κοινό, με τη Σίσσυ Χρηστίδου να παίρνει το αργυρό μετάλλιο με 11,9% και τους «Δεκατιανούς» του ΣΚΑΪ να βγαίνουν τρίτοι με 8,5%. Χαμηλά η Ελένη Τσολάκη με 6,9% και ακόμα πιο κάτω το δίδυμο Κωνσταντάρα-Μαλέσκου με 3,5% που θα δεχτεί την προσθήκη της Άριας Καλύβα από το επόμενο Σαββατοκύριακο.

Στη μεσημεριανή ζώνη, η Ναταλία Γερμανού σημείωσε για πρώτη φορά φέτος μονοψήφια ποσοστά (9,4%), ενώ το δίδυμο Πανόπουλου-Λαζάρου στον ΣΚΑΪ αρκέστηκε στο 4,3% στο δυναμικό κοινό. Αντίθετα, η Αναστασία Γιάμαλη στο Mega σημείωσε άνοδο με 11,7% ενώ ο Άκης Πετρετζίκης αρκέστηκε στο 8%.

Talent shows ή μυθοπλασία προτίμησε το κοινό στη βραδινή ζώνη;

Στα κεντρικά δελτία ειδήσεων, πολύ κοντά βρέθηκαν τρεις σταθμοί: 11,9% το Mega, 11,4% το Star και 11% ο Alpha.

Το μουσικό παιχνίδι του ΑΝΤ1, Don’t forget the lyrics, είδε για πρώτη φορά διψήφια ποσοστά με 10,2%, ενώ οι δύο σειρές του Star που έχουν πάρει πολύ θετικές κριτικές, κονταροχτυπήθηκαν με το The Voice του ΣΚΑΪ: 19,2% τα «Φαντάσματα», 16% το IQ 160 και 19,7% το «The Voice».

Μάλιστα την ώρα προβολής των «Φαντασμάτων» το Star πέρασε με άνεση μπροστά με διαφορά που έφτασε τις 8,5 ποσοστιαίες μονάδες.