Μια αναπάντεχη και καλοδεχούμενη πρωτιά εξασφάλισε η Ελένη Τσολάκη με την ομάδα της για τον ΑΝΤ1 το πρωί του Σαββάτου: Το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» έκανε την ανατροπή μέσο όρο 12,2% στο δυναμικό κοινό, αγγίζοντας το 14,9% σε τέταρτο.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Νίκος Μάνεσης με 11,5%, η Σίσσυ Χρηστίδου έμεινε στην τρίτη θέση με 10,7%, το παιδικό πρόγραμμα του Star σημείωσε 10,4%, οι «Δεκατιανοί» έπεσαν στο 5,6% και το δίδυμο Κωνσταντάρα- Μαλέσκου έμεινε στο 3,7%. Στο σύνολο κοινού, το «ΣΚ με τον Μάνεση» διατήρησε την πρωτιά με 13,8%.

Στην πολύ πρωινή ζώνη, το νήμα έκοψε πρώτος ο ΣΚΑΪ στο δυναμικό κοινό, με την εκπομπή «Καλημέρα» να σημειώνει 13,8%.

Μικρότερη ανατροπή στη μεσημεριανή ζώνη

Στη μεσημεριανή ζώνη, η Ναταλία Γερμανού συνεχίζει να παραμένει πρώτη στο δυναμικό κοινό, με πιο χαμηλά ποσοστά όμως σε σχέση με την περσινή σεζόν (11,2%), ενώ το «Weekend Live» κατέγραψε 5,1%. Η ανατροπή εδώ έγινε από την επανάληψη της μαγειρικής εκπομπής του Βαγγέλη Δρίσκα στο Open που προβάλλεται την ίδια ώρα έκανε μέσο όρο 5,3%. Στο 8,6% αρκέστηκε η Αναστασία Γιάμαλη.

Ο Δημήτρης Πανόπουλος και η Μάρτζυ Λαζάρου παρουσιάζουν το Weekend Live στον ΣΚΑΪ

Στα κεντρικά δελτία ειδήσεων ο Alpha «έκλεψε» την πρωτιά από το Mega με 12,1% ενώ στη βραδινή ζώνη το The Voice, χωρίς ουσιαστικό ανταγωνισμό έκανε… περίπατο με 23,4% και 28,6% στο σύνολο κοινού.