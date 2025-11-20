Τελειώνει, όπως όλα δείχνουν, σιγά σιγά, ο «περίπατος» της Κατερίνας Καινούργιου στην πρωινή ζώνη. Μετά την πρωτιά του Γιώργου Λιάγκα τη Δευτέρα, και τη μάχη «σώμα με σώμα» την Τρίτη, η Φαίη Σκορδά έκοψε πρώτη το νήμα την Τετάρτη με 15,2%. Η «Super Κατερίνα» σημείωσε 14,5% και ο Γιώργος Λιάγκας έπεσε στο 9,3%. Χαμηλή τηλεθέαση και για τους «Αταίριαστους» με 5,9% στο δυναμικό κοινό αλλά με πολύ καλύτερα αποτελέσματα στο σύνολο (14,2%).

Το Buongiorno ευνοήθηκε πολύ από την «Κοινωνία ώρα Μega» που βγήκε πρώτη τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο σύνολο με 21,2% και 21,8% αντίστοιχα. Το Happy Day έκανε μέσο όρο 16,5%, ενώ η «Ώρα Ελλάδος» του Open πέρασε μπροστά από το «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 με 8,2% και 7,3%.

Χαμηλές επιδόσεις για τη Ζήνα Κουτσελίνη (6,6%), πτώση όμως και για τον Πέτρο Κουσουλό (10,3%), ενώ το δίδυμο Πορτοσάλτε-Αναστασοπούλου σημείωσε 7,9% στο δυναμικό κοινό.

Ο Θανάσης Πάτρας προσέλκυσε το 3,9% του κοινού 18-54 και ο Σπύρος Χαριτάτος μόλις το 2,8%. Απέναντι στον ΣΚΑΪ, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης με την πρώτη του live αποστολή από τη Βυτίνα έκανε μέσο όρο 5,7% ενώ ο Κώστας Τσουρός έμεινε στο 2,1%.

Στα τηλεπαχνίδια, η πρωτιά πήγε στη Μαρία Μπεκατώρου με 18,5%, μια ανάσα πάνω από το Deal που έκανε 18% στο δυναμικό κοινό και 20,6% στο σύνολο. Απογοητευτικές επιδόσεις τόσο για το Rouk Zouk (7,8%) όσο και για το 5Χ5 που παρά τη Celebrity εκδοχή του δεν έχει καταφέρει να ανεβάσει τα ποσοστά του (6,2%).

Η Μαρία Μπεκατώρου παρουσιάζει το The Chase στο Mega.

Στα δελτία ειδήσεων η Ράνια Τζίμα κέρδισε και το κοινό 18-54 και το σύνολο (15,7% και 15,4%), ενώ αξιοσημείωτη άνοδο παρουσίασε η Μάρα Ζαχαρέα με 13,5% στο δυναμικό κοινό. Η «Φάρμα» έκανε μέσο όρο 11,8% περνώντας μπροστά από το Grand Hotel (10,6%) παρά το υψηλό lead in (19,9%) που είχαν σημειώσει στο φινάλε τους οι Boomers.

Τηλεθέαση prime time: Το κοινό ψήφισε Mega

Η σειρά «Μια νύχτα μόνο» με τον Δημήτρη Λάλο και τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου θεωρείται πλέον και επίσημα η μεγάλη έκπληξη της σεζόν (16,5%), αφήνοντας πλέον σταθερά πίσω τον «Άγιο Έρωτα» (12,6%). Στο σύνολο μάλιστα το νέο σίριαλ του Mega έκανε 18,8% με τη «Γη της Ελιάς» να ανεβαίνει ακόμα πιο ψηλά με 20,4%.

Χαμηλή τηλεθέαση και για τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» (7,4%), αρκετά καλύτερα το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι» (13,9%) στον Alpha.

Στη late night ζώνη ο Πέτρος Κουσουλός σημείωσε 16% στο δυναμικό κοινό, ενώ η «Κοινωνία Άνω Κάτω» στο Open περιορίστηκε στο 3,6%. Λίγο νωρίτερα το Real View είχε αρκεστεί στο 2,2%.

