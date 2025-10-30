Στα ύψη η τηλεθέαση της Κατερίνας Καινούργιου, υψηλά ποσοστά στο σύνολο κοινού για τον Λάκη Λαζόπουλο.

Στο 25,1% έφτασε η τηλεθέαση του Happy Day το πρωί της Τετάρτης (μ.ο 20,6%) με την Κατερίνα Καινούργιου να σημειώνει νέο ρεκόρ με 21,4% στο δυναμικό κοινό (24,3% σε τέταρτο). Αμέσως μετά η επανάληψη της σειράς «Το Σόι σου» σημείωσε 21,5% αφήνοντας πολύ πίσω τον ανταγωνισμό.

Η επιτυχία της «Super Κατερίνα» περιόρισε σε μονοψήφια ποσοστά τις εκπομπές του Γιώργου Λιάγκα (9,8%) και της Φαίης Σκορδά (8,4%), η οποία βρέθηκε κάτω και από το δίδυμο Χατζίδου- Παύλου (9,6%). Στο σύνολο κοινό την πρωτιά πήραν, όπως κάθε μέρα, οι «Αταίριαστοι» (17,4%) με την Κατερίνα Καινούργιου να ακολουθεί με 14,8%.

Advertisement

Advertisement

Η χτεσινή μέρα ήταν και η πιο πετυχημένη του Πέτρου Κουσουλού από την αρχή της σεζόν: Οι μεσημεριανές «Αποκαλύψεις» του είχαν τηλεθέαση 16,5% και η βραδινή του εκπομπή σημείωσε 18,3% (και 19,8% στο σύνολο). Ακριβώς απέναντι στο Open, o Κωνσταντίνος Μπογδάνος περιορίστηκε στο 3,8%.

Ο Θανάσης Πάτρας «κρατήθηκε» στο 4,7% στο δυναμικό κοινό- ίδια τηλεθέαση σημείωσε στον ΣΚΑΪ ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, ενώ ο Κώστας Τσουρός έκανε μέσο όρο 3,7% στο δυναμικό κοινό.

Μονοψήφια και για το Cash or Trash του Star (8%) και για το 5Χ5 του ΑΝΤ1 (7,6%) και για τις «Καθαρές Κουβέντες» του Open (2,5%) στο κοινό 18-54.

Πόση τηλεθέαση σημείωσε η πρεμιέρα του Λάκη Λαζόπουλου;

Στην prime time ζώνη η πρεμιέρα του Λάκη Λαζόπουλου στο Mega (16,8%) δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον «Άγιο Έρωτα» (17,7%), πέρασε όμως μπροστά από το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι» (14,3%). Μεγάλος χαμένος στην τηλεθέαση ήταν ο ΣΚΑΪ, αφού το τηλεπαιχνίδι «Η Ελλάδα ψηφίζει» έπεσε στο 4,2%. Η «Φάρμα» κρατήθηκε στο 9,7% ενώ το Grand Hotel σημείωσε πτώση (8,2%).

Ο «Άγιος Έρωτας» σημείωσε άνοδο στο σύνολο κοινού με 20,9% ενώ στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με 19,1%.