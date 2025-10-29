Μετά την πολυσυζητημένη αποχώρηση του Βαγγέλη Σερίφη λίγο πριν από την πρεμιέρα της εκπομπής «Κοινωνία Άνω Κάτω», άλλος ένας συνεργάτης ζητάει πλέον επίμονα από τη διοίκηση του Open να τον αποδεσμεύσουν από το συμβόλαιό του.

Ο λόγος για τον γνωστό δικηγόρο, Αναστάσιο Ντούγκα, του οποίου οι σχέσεις με τον κεντρικό παρουσιαστή Κωνσταντίνο Μπογδάνο περνάει είναι επιεικώς ψυχραμένες, ενώ δεν λείπουν οι εντάσεις ανάμεσά τους στον τηλεοπτικό αέρα, αφού διαφωνούν σχεδόν σε όλα τα θέματα. Οι πληροφορίες λένε ότι ακόμα και εκτός αέρα οι δύο άντρες δεν έχουν πλέον καμία επαφή, πέρα από έναν τυπικό χαιρετισμό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές της HuffPost ο Αναστάσιος Ντούγκας έκανε ραντεβού με τη διεύθυνση του καναλιού καθώς θέλει να φύγει από την εκπομπή «Κοινωνία Άνω Κάτω» το συντομότερο δυνατόν. Μέχρι αυτή τη στιγμή το Open δεν του έχει απαντήσει ακόμα, αλλά όλοι ξέρουν πως στην τηλεόραση δεν μπορείς εύκολα να κρατήσεις με το ζόρι κάποιον που δείχνει να ασφυκτιά σε μία εκπομπή, ειδικά όταν είναι ζωντανή.

Πάντως ο ίδιος, εδώ και τρεις σεζόν, διατηρούσε άριστες σχέσεις με την ηγεσία του καναλιού, καθώς τα δύο προηγούμενα χρόνια συμμετείχε στην πρωινή εκπομπή της Ελένης Τσολάκη.

Ο Τάσος Ντούγκας ανάμεσα στην Έβελιν Καζατζόγλου, τη Νικολέττα Ράλλη και την αγαπημένη του φίλη, Ελένη Τσολάκη.

Κοινωνία Άνω Κάτω: Ψυχραιμία στο κανάλι παρά τις χαμηλές επιδόσεις

Αν και η late night εκπομπή «Κοινωνία Άνω Κάτω» δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμή το στοίχημα της τηλεθέασης, ο σταθμός δεν δηλώνει δυσαρεστημένος καθώς οι επιδόσεις της είναι πολύ κοντά στον ημερήσιο μέσο όρο. Εξάλλου, σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό, από την ερχόμενη εβδομάδα ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος θα παίρνει lead in από το νέο φιλόδοξο εγχείρημα, Real View, με την Έλενα Χριστοπούλου, την Ελίνα Παπίλα, τη Δάφνη Καραβοκύρη και τη Σοφία Μουτίδου σε παραγωγή Barking Well. Η εκπομπή θεωρητικα κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 3/11 στις εννέα το βράδυ, αν και ακόμα δεν έχει σταλεί το επίσημο δελτίο τύπου.