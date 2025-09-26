Με μια λιτή ανακοίνωση το μεσημέρι της Παρασκευής, ο τηλεοπτικός σταθμός Open ανακοίνωσε ότι ο Βαγγέλης Σερίφης δεν θα βρίσκεται στη νέα εκπομπή του Κωνσταντίνου Μπογδάνου με τίτλο «Κοινωνία Άνω Κάτω» που κάνει πρεμιέρα την επόμενη Τετάρτη. Ο σύζυγος της Κατερίνας Στικούδη που εργάζεται ως δάσκαλος και ήταν υποψήφιος στις προηγούμενες εκλογές με το Κ.Κ.Ε, είχε δώσει τα χέρια με τον σταθμό μαζί με την Κατερίνα Παπακωστοπούλου, τον Σταύρο Μπαλάσκα και τον Αναστάσιο Ντούγκα.

Η ανακοίνωση του Open

«Ο Βαγγέλης Σερίφης αποχωρεί από την εκπομπή «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩ ΚΑΤΩ». Το OPEN ανακοινώνει ότι ο Βαγγέλης Σερίφης δεν θα συμμετέχει στο τηλεοπτικό πρόγραμμα «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩ ΚΑΤΩ», καθώς αποχωρεί από την εκπομπή για προσωπικούς λόγους. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία».

Λίγες μέρες πριν η κάμερα του Happy Day τον είχε συναντήσει έξω από τις εγκαταστάσεις του Open. Ο Βαγγέλης Σερίφης δεν έκρυβε τη χαρά του γι’ αυτή τη συνεργασία: «Αυτή η εκπομπή θέλει ισχυρές προσωπικότητες και γνώμη» είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια ακολούθησε η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού για το «Κοινωνία Άνω Κάτω» που κάνει πρεμιέρα την 1η Οκτωβρίου, ενώ απέναντί της θα προβάλλεται η καινούρια εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού στον ΑΝΤ1, ο οποίος κρατούσε μέχρι πέρσι την ίδια ζώνη στο Open:

Ο εκρηκτικός δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Μπογδάνος, με τη συχνά αιχμηρή άποψη, το

στοχευμένο σχόλιο και τον ξεχωριστό λόγο του και η πολύπειρη δημοσιογράφος Κατερίνα

Παπακωστοπούλου με τη σύγχρονη προσέγγισή της, συντονίζουν μία τολμηρή ομάδα που

τοποθετείται σε όλα τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία, χωρίς να στρογγυλεύει τις

γωνίες για να ακολουθήσει το ρεύμα.

Ο έγκριτος, καταρτισμένος και ιδιαίτερα προβεβλημένος λόγω των πολύκροτων υποθέσεών

του, νομικός, Τάσος Ντούγκας, ο ειδικός αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας, ο

οποίος λέει τα πράγματα με το όνομά τους και πάντα αιφνιδιάζει με τις αποκαλύψεις του

και ο πολυπράγμων, επιτυχημένος καλλιτέχνης και εκπαιδευτικός με την έντονη κοινωνική

δράση και διεισδυτική ματιά, Βαγγέλης Σερίφης, βάζουν στο τραπέζι όλα όσα συμβαίνουν

στην καθημερινότητά μας και μας απασχολούν.

Στο φόντο κάθε συζήτησης, μια κοινωνία που φλέγεται και ασφυκτιά στις νόρμες και τους

περιορισμούς της πολιτικής ορθότητας. Σε μια εποχή που κυριαρχούν τα σκάνδαλα, η

εγκληματικότητα, η οικονομική ανέχεια και η ανεξέλεγκτη παραβατικότητα, μια ομάδα

πέντε ατόμων με διαφορετικές προσλαμβάνουσες, συνθέτει την πιο πλήρη και

αντιπροσωπευτική εικόνα της κοινωνίας.

Με πεποιθήσεις που συγκρούονται, αλλά με αλήθειες που καθηλώνουν.

Ακριβώς όπως συμβαίνει στην κοινωνία, χωρίς μισόλογα και δεύτερες σκέψεις, με τη

δικαιοσύνη σε πρώτο πλάνο. Βήμα στην εκπομπή θα έχουν και οι τηλεθεατές για να

εκφραστούν και να τοποθετηθούν ελεύθερα.

Το πρωί της Πέμπτης, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος είχε εκφραστεί κολακευτικά για τον συμπαρουσιαστή του στη «Super Κατερίνα»: «Αν δεν υπήρχε ο Βαγγέλης Σερίφης θα έπρεπε να τον εφεύρουμε» είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση που άναψε φωτιές

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, ο Βαγγέλης Σερίφης δεν αποχώρησε από την εκπομπή μόνο για έναν λόγο αλλά για περισσότερους, αφού ο ίδιος αποφάσισε ότι «δεν μπορεί να νερώσει άλλο το κρασί του». Η τελευταία ανάρτηση του Κωνσταντίνου Μπογδάνου σχετικά με την υπόθεση Pizza Fan φαίνεται πως αποτέλεσε τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

Η εκρηκτική χημεία πάντως ανάμεσα στους δύο άντρες είχε εντυπωσιάσει τα στελέχη του Open από την πρώτη κιόλας πρόβα και όλοι πίστευαν ότι η συνύπαρξη δύο τόσο αντίθετων προσωπικοτήτων θα είχε μεγάλο τηλεοπτικό ενδιαφέρον. Μάλιστα λέγεται ότι οι άνθρωποι του Open προσπάθησαν να μεταπείσουν τον Βαγγέλη Σερίφη ώστε να παραμείνει στην εκπομπή ενώ ο ίδιος έχει δεσμευτεί να μην σπάσει τη σιωπή του μέχρι την πρεμιέρα.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πάντως ότι στο κανάλι της Παιανίας υπάρχει ταυτόχρονα έντονη ανησυχία μετά τη σημερινή, επιεικώς γραφική, κίνηση του Γιώργου Μπαλάσκα που σήκωσε με καμάρι την μπλούζα του στον αέρα του ΑΝΤ1, μια κίνηση που έχει φέρει σε πολύ δύσκολη θέση και το κανάλι του Αμαρουσίου με αρκετούς να υποστηρίζουν ότι πρέπει να απομακρυνθεί άμεσα από την εκπομπή.

