Συνεχίζει να «τρέχει» σε υψηλές στροφές το δίδυμο Ανθής Βούλγαρη- Ιορδάνη Χασαπόπουλου στο Mega, παίρνοντας ξανά την πρωτιά με 21,6%, μια ανάσα πάνω από το Happy Day που έκανε 21% και τρίτο το «Καλημέρα Ελλάδα» με την τηλεθέαση στο κοινό 18-54 να βρίσκεται στο 10,5%.

Αμέσως μετά, ο Γιώργος Λιάγκας έμεινε στο 9,6%, η Φαίη Σκορδά στο 11% , το Breakfast @Star στο 7,4% με την Κατερίνα Καινούργιου να παίρνει άνετα την πρωτιά στο δυναμικό κοινό με 17,1%. Στο σύνολο κοινού, οι «Αταίριαστοι» έκοψαν, όπως σχεδόν κάθε μέρα, πρώτοι το νήμα με 16%.

Το μεσημέρι, ο Πέτρος Κουσουλός σημείωσε 10,2%, η Ζήνα Κουτσελίνη έμεινε στο 8,1%, ενώ ο ΣΚΑΪ με το δίδυμο Πορτοσάλτε- Αναστασοπούλου έκανε μέσο όρο μόλις 5,4% στο κοινό 18-54 αλλά 12,7% στο σύνολο.

Η Ζέτα Μακρυπούλια φέρεται να είναι δυσαρεστημένη από την αλλαγή στην ώρα προβολής του «Ρουκ Ζουκ».

Το πρόβλημα με τα τηλεπαιχνίδια του ΑΝΤ1 συνεχίζεται: Την Τετάρτη «Ρουκ Ζουκ» έμεινε στο 8,1% και το 5Χ5 βρέθηκε ακόμα πιο χαμηλά με 6,5%.

Ο Κώστας Τσουρός έμεινε στο 2,9%, ο Σπύρος Χαριτάτος στο Open σημείωσε 4,5% και ο Νίκος Ευαγγελάτος τους κοίταξε όλους πάλι από το ρετιρέ της τηλεθέασης με 17%.

Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega κράτησε την πρώτη θέση με 17,3% ενώ την ίδια ώρα η νέα σειρά του Alpha, «Να μ’ αγαπάς» έκανε 14%, αφήνοντας πίσω το τηλεπαιχνίδι του Γρηγόρη Αρναούτογλου με 10,7%.

Τηλεθέαση prime time ζώνης: Η Ελλάδα ψηφίζει…Alpha

Πολύ χαμηλό ξεκίνημα για το παιχνίδι «Η Ελλάδα ψηφίζει» που υπέκυψε στον σκληρό ανταγωνισμό της prime time με 4,7%. Η «Φάρμα» χάρισε διψήφια ποσοστά στο Star (11,2%), ο «Άγιος Έρωτας» κρατήθηκε ψηλά με 14,4% (19,6% στο σύνολο κοινού), το Grand Hotel έμεινε στο 10,4% και το Hotel Ελvrira στο 12%.

Υψηλά ποσοστά για τη σειρά «Να με λες μαμά»: Η τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό ήταν 16,4%. Μονοψήφια για τη «Γη της Ελιάς» (9,4%).

Στη late night ζώνη η «Νύχτα αποκαλύψεων» σημείωσε 13% στο δυναμικό κοινό (17,2% στο σύνολο), ενώ η «Κοινωνία άνω κάτω» του Open έμεινε στο 4,9% (και 6,9 αντίστοιχα).

