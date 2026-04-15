Θα αλλάξουν οριστικά τα δεδομένα στην πρωινή ζώνη μετά τις διακοπές του Πάσχα; Το πρωί της Τρίτης η «Super Κατερίνα» σημείωσε μεγάλη πτώση στην τηλεθέαση με μόλις 8,3% στο δυναμικό κοινό, με τους «Αταίριαστους» να κερδίζουν την πρωτιά με 12,7%, μια ανάσα πάνω από τη Φαίη Σκορδά (12,2%).

Μεγάλη άνοδος για το Breakfast @Star– ακριβώς τη στιγμή που η εκπομπή το έχει μεγαλύτερη ανάγκη- με την τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό να ανεβαίνει στο 11,3%, ενώ ο Γιώργος Λιάγκας ήρθε «ισόπαλος» με την εκπομπή που παρουσιάζει προσωρινά ο παλιός του συνεργάτης, Στέφανος Κωνσταντινίδης.

Στη ζώνη που προηγείται, η τηλεθέαση ευνόησε το δίδυμο Χασαπόπουλου- Βούλγαρη (18%) με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να ακολουθεί με 14,4% και το «Σήμερα» του ΣΚΑΪ στην τρίτη θέση με 10,1%.

Τηλεθέαση ΑΝΤ1: Σε επίπεδα… συναγερμού η prime time ζώνη, άνοδος για τον Γιάννη Μπέζο

Πιο χαμηλά και ο Πέτρος Κουσουλός στον ΑΝΤ1 με 11,2%, στο 10,4% το «Ρουκ Ζουκ» και 8,7% για το «Κάτι Ψήνεται». Αντιθέτως, οι «Σούπερ Ήρωες» με τον Γιάννη Μπέζο έκαναν διψήφιο μέσο όρο (10,2%), ενώ στη συνέχεια το Grand Hotel έπεσε στο 6,1% και το «Γιατί Ρε Πατέρα» σημείωσε αρνητικό ρεκόρ με μόλις 3,2%.

Ο Κώστας Τσουρός στον ΣΚΑΪ, λίγο πριν κλείσει για ανεξήγητους, ακόμα, λόγους, το Instagram του, έκανε 3,1%. Κάποιες περίεργες φήμες που ακούγονται πάντως τις τελευταίες ώρες διαψεύδονται κατηγορηματικά από το στενό του περιβάλλον, το οποίο επίσης αιφνιδιάστηκε από την κίνησή του αυτή.

Η τηλεθέαση δεν λέει να «φιλιώσει» με το Real View που αρκέστηκε στο 1,6% (πέφτοντας στο 0,6% σε τέταρτο), και η οριστική απόφαση για το μέλλον της εκπομπής αναμένεται να ληφθεί αυτές τις μέρες, αφού στη νέα ώρα προβολής της δείχνει ότι δυσκολεύεται εξίσου παρά τις φιλότιμες προσπάθειες της ομάδας που η αλήθεια είναι ότι είχε ξεκινήσει να δέχεται τα πυρά του χώρου πριν καν βγει στον αέρα.

Ικανοποίηση στο OPEN για τα ποσοστά της Μαρίας Μπακοδήμου, με τον «Αδύναμο Κρίκο» να συγκεντρώνει 4,3% στο δυναμικό κοινό, ενώ στον ΣΚΑΪ το Survivor, χωρίς απέναντι το Master Chef, έκανε 10,1%.